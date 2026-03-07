Loriots Villa hat neuen Besitzer – es ist Günther Jauch!

Das frühere Zuhause von Humorist Loriot am Starnberger See hat einen neuen Besitzer. Nach Informationen der deutschen "Bild"-Zeitung gehört die Villa nun TV-Moderator Günther Jauch.

Fast fünf Jahrzehnte lang lebte Loriot mit seiner Familie in seiner Villa in Ammerland, einem Ortsteil von Münsing am Starnberger See. Nun hat das Anwesen einen prominenten neuen Eigentümer. Nach "Bild"-Informationen ist "Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch der Käufer der ehemaligen Loriot-Villa. Neben dem Haupthaus soll der TV-Star auch ein kleineres Gebäude – das frühere Atelier des Humoristen – sowie ein See-Grundstück erworben haben.

In der Gemeinde mit rund 4400 Einwohnern gilt der Verkauf inzwischen als offenes Geheimnis. Eine Bedienung des Gasthauses "Zum Altwirt" sagt: "Das Haus von Loriot hat Günther Jauch gekauft. Das weiß hier jeder." Auch ein Nachbar bestätigte gegenüber der "Bild", dass ein prominenter Moderator der neue Besitzer sei.

Günther Jauch © Getty

Dem Nachbarn zufolge war Jauch der Familie von Bülow schon lange verbunden. "Er war ein guter Freund der Familie", erzählt er. "Das war schon vorher ausgemacht, dass er es kriegt."

Preis unter acht Millionen

Auch über den Preis wird im Ort gesprochen. Nach Angaben des Nachbarn soll der Kaufpreis unter acht Millionen Euro liegen. "Günstig, wenn man es so nimmt", meint er.

Jauch und Loriot verband eine enge Freundschaft. Der Moderator bewunderte den Humoristen sehr und hielt zu dessen 80. Geburtstag eine Rede bei einer Gala in der Deutschen Oper. In einer Porträtcollage zum 85. Geburtstag bezeichnete Jauch den Humor des Komikers als "unsterblich". Auch Loriot selbst schätzte den Moderator. Der Humorist war bekennender Fan der Quizshow "Wer wird Millionär?" und lobte in einem Interview 2006 die "Perfektion" von Jauch.

"Loriot" Vicco von Bülow © Getty

In der Nachbarschaft wurde der Verkauf positiv aufgenommen. Ein Anwohner sagt: "Wir sind froh, dass es kein Bauträger ist, der da zwei, drei Grundstücke rausschneidet." Demnach soll das Haus nicht stark verändert werden. Geplant sei lediglich eine Modernisierung.

Familiengeschichte des Hauses

Ammerland am Starnberger See © Google Earth

Loriot lebte von 1963 bis zu seinem Tod im Jahr 2011 in der Villa. Danach blieb seine Witwe Rosemarie "Romi" von Bülow bis zu ihrem Tod im Mai 2024 dort wohnen. Die gemeinsamen Töchter Bettina und Susanne von Bülow verbrachten auf dem Anwesen ihre Kindheit. Nach dem Tod von Susanne von Bülow im Januar 2025 ging das Erbe an Bettina von Bülow, die heute in England lebt.

Nach "Bild"-Informationen entschied sie sich schließlich schweren Herzens zum Verkauf – ist aber erleichtert, dass das Haus in vertraute Hände gekommen ist.