Andrej Mangold: Baby-Glück beim Bachelor!

Freudige Nachrichten bei Andrej Mangold: Der ehemalige Bachelor und seine Verlobte Annika Jung erwarten ihr erstes Kind.

Andrej Mangold und Annika Jung erwarten Nachwuchs. Die Verlobte des ehemaligen Profi-Basketballers ist im vierten Monat schwanger. Erst Anfang Januar hatte Mangold seiner Partnerin im Urlaub auf den Malediven einen Heiratsantrag gemacht. Zu diesem Zeitpunkt wusste Annika Jung bereits, dass sie schwanger ist. Im Gespräch mit der deutschen "Bild"-Zeitung schildert Mangold, wie es seiner Partnerin aktuell geht: "Für Anni ist die Schwangerschaft körperlich deutlich herausfordernder, mit all den typischen Dingen wie Übelkeit oder den Veränderungen, die der Körper durchmacht. Meine Rolle ist da eher die des Unterstützers. Ich versuche einfach noch mehr für sie da zu sein als ohnehin schon, im Alltag zu helfen, genauer hinzuschauen, wie es ihr geht, und sie zu unterstützen, wo ich kann."

Rituale mit dem Baby

Das Paar ist seit viereinhalb Jahren zusammen. Schon jetzt versuchen beide, eine Verbindung zu ihrem ungeborenen Kind aufzubauen. "Ein schönes Ritual haben wir aber schon: Wir sprechen beide oft mit dem Baby, streicheln den Bauch oder spielen Musik ab. Uns ist wichtig, möglichst früh eine Bindung aufzubauen, auch damit das Baby unsere Stimmen schon kennt."

Annika Jung und Andrej Mangold © Getty

Die Schwangerschaft war laut Mangold nicht geplant, kam für beide aber zur richtigen Zeit. "Wir haben es zu der Zeit noch nicht aktiv darauf angelegt, aber – offen gesagt – auch nicht wirklich aufgepasst und einfach das Schicksal entscheiden lassen. Deshalb war die Nachricht für uns eine der schönsten Überraschungen überhaupt, und im Nachhinein fühlt es sich einfach nach dem perfekten Zeitpunkt an."

Emotionaler Moment

Besonders der Moment, als Annika Jung ihm von der möglichen Schwangerschaft erzählte, blieb Mangold in Erinnerung. "Als ich zurückkam, sagte sie mir, dass sie überfällig sei und glaube, schwanger zu sein. Wir haben dann gemeinsam, zur Sicherheit gleich zwei Schwangerschaftstests gemacht." Beide Tests waren positiv. "Wir lagen uns einfach nur in den Armen. Wir konnten es kaum glauben. Es war ein unglaublich emotionaler Moment, Tränen inklusive."

Auch eine Hochzeit ist geplant. Der Termin soll jedoch vorerst geheim bleiben.