Ski Alpin - Rennkalender
Lindsey Vonn
© Instagram/Lindsey Vonn

Powerfrau!

Nur 25 Tage nach Horror-Sturz: Vonn trainiert schon wieder

05.03.26, 22:44
Nur 25 Tage nach ihrem Horror-Sturz bei bei Olympia trainiert Lindsey Vonn schon wieder im Kraftraum.

USA. Lindsey Vonn zeigt sich kämpferisch und veröffentlichte am Donnerstag ein Video auf Instagram, das sie beim Training zeigt. Knapp vier Wochen nach ihrem schweren Unfall bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo trainiert die US-Amerikanerin bereits wieder im Kraftraum. In dem Clip ist zu sehen, wie die 41-Jährige ihre Bauchmuskeln und Schultern trainiert, während auch ihr verletztes Bein behandelt wird.

Am Ende des Videos steht die Athletin sogar aus ihrem Rollstuhl auf. Vonn kommentierte die Aufnahmen mit emotionalen Worten: "Es sind definitiv harte Zeiten, aber ich bin immer noch dankbar. Ich arbeite hart. Das einzige Ziel ist es, gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen." Auch die Fans reagieren beeindruckt auf den schnellen Fortschritt. Ein User schrieb unter den Beitrag: "Es sieht so aus, als wärst du schon seit Monaten in der Reha. Du bist definitiv aus einem anderen Holz geschnitzt. Bleib stark."

Dramatischer Sturz in Cortina

Der Horror-Unfall ereignete sich am Sonntag, 8. Februar, bei der Abfahrt in Italien. Nach nur 13 Fahrsekunden blieb Vonn an einem Tor hängen und wurde ausgehebelt. Die Diagnose nach dem schweren Sturz war niederschmetternd: Eine komplexe Schienbeinfraktur im linken Bein sowie ein gebrochener Fibulakopf. Insgesamt musste die Speed-Queen fünfmal operiert werden, um die schweren Verletzungen zu behandeln.

Amputation knapp verhindert

Besonders dramatisch: Die Skifahrerin litt unter einem Kompartmentsyndrom, bei dem Blutansammlungen das Gewebe zerquetschen. Vonn erklärte Ende Februar, wie ernst die Lage wirklich war: "Dr. Tom Hackett hat mein Bein vor der Amputation bewahrt. Er führte eine sogenannte Fasziotomie durch, schnitt beide Seiten meines Beins auf, damit es atmen konnte, und rettete mich." Bis alle Knochen vollständig verheilt sind, wird es laut der US-Amerikanerin wohl noch ein Jahr dauern.

