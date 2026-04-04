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© Getty

Ehemalige Nr. 2

Superstar Badosa erhält Wildcard in Linz

04.04.26, 12:13 | Aktualisiert: 04.04.26, 19:23
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Mit der Spanierin Paula Badosa schlägt beim Linzer Tennis-Turnier in der kommenden Woche auch eine ehemalige Weltranglistenzweite auf, mit der US-Amerikanerin Sloane Stephens erhielt die US-Open-Siegerin von 2017 die letzte Hauptfeld-Wildcard.

Die 33-Jährige hat einen Ermüdungsbruch im rechten Fuß auskuriert und "will in Linz ihr Comeback weiter vorantreiben", hieß es in einer Aussendung der Veranstalter. Sie hätte ursprünglich in der Qualifikation antreten sollen.

Badosa, Australian-Open-Semifinalistin von 2025, kämpft sich aktuell erneut zurück in die Weltspitze. Sie bekam beim Upper Austria Ladies die dritte Wildcard nach den Österreicherinnen Lilli Tagger und Sinja Kraus. In Linz hat die auf Weltranglistenposition 102 zurückgefallene Badosa noch nie gespielt.

Neben anhaltenden Rückenproblemen machte Badosa in einem Interview zuletzt auch mentale Schwierigkeiten öffentlich. "Es ist kompliziert. Im Moment gewinnt die negative Stimme öfter, als mir lieb ist. Es ist ein ständiger Kampf zwischen diesen beiden inneren Stimmen. Ich arbeite jeden Tag mit Spezialisten und mit meinem Team daran, jedoch vieles hängt von mir ab", erklärte die 28-Jährige.

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