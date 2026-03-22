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© getty

150 Euro pro Person

Oster-Schock: Wir geben heuer weniger für Geschenke & Co aus

22.03.26, 20:00
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Schoko-Hasen, Eier bis Geschenke: Pro-Kopf-Ausgaben sinken laut Consumer Check des Handelsverbands auf 150 Euro. 

 In zwei Wochen wird Ostern gefeiert. Für den Einzelhandel ist Ostern nach Weihnachten das zweitwichtigste Familienfest im Jahresverlauf. Der Handelsverband hat aus diesem Anlass mit dem Marktforschungsinstitut Reppublika erhoben, was wir schenken – und wo am meisten ausgegeben wird.

Ostereier Osterhase Ostern
© APA/BIRGIT EGARTER

Ausgaben sinken von 159 Euro auf 150 pro Kopf

Eines wurde dabei ersichtlich: Die Ausgaben sinken pro Kopf auf 150 Euro im Vergleich zu den Vorjahren (2025: 159 Euro). Das bringt aber immerhin noch einen Umsatz von 260 Millionen Euro. „Der Osterhase spart nicht, aber er schenkt heuer bewusster und persönlicher. Der Krieg im Nahen Osten erhöht die Unsicherheit. Das spürt auch der Handel. Die Menschen kaufen überlegter und geben heuer im Schnitt 150 Euro rund um Ostern aus“, sagt Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.

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© privat

Sparen bei Nestern, Geschenken & Essen

Ausgaben. Für klassische Osternester mit gefärbten Eiern und Süßigkeiten werden heuer im Schnitt 29 Euro ausgegeben ( Vorjahr: 33 Euro), für sonstige Geschenke 43 Euro (statt 48 Euro). Für das Festessen oder den Osterbrunch im Schnitt 57 Euro ( 59 Euro), für Deko-Artikel 21 Euro ( 19 Euro).

Am spendabelsten zu Ostern zeigen sich die Bewohner der Bundesländer Salzburg und Oberösterreich mit 162 Euro pro Kopf, gefolgt von Niederösterreich und dem Burgenland mit 154 Euro.

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