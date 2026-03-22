Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.10 aktien down -6.07% Andritz AG 61.85 aktien down -2.21% BAWAG Group AG 124.80 aktien down -2.73% CA Immobilien Anlagen AG 24.900 aktien down -1.19% CPI Europe AG 15.620 aktien up +0.13% DO & CO Aktiengesellschaft 170.40 aktien down -3.73% EVN AG 28.050 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 91.80 aktien down -2.29% Lenzing AG 19.740 aktien down -9.03% OMV AG 61.20 aktien down -0.24% Oesterreichische Post AG 34.050 aktien up +1.19% PORR AG 35.100 aktien down -3.84% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.440 aktien down -2.8% SBO AG 33.250 aktien down -7.25% STRABAG SE 85.40 aktien down -2.62% UNIQA Insurance Group AG 14.900 aktien down -1.06% VERBUND AG Kat. A 67.75 aktien up +1.57% VIENNA INSURANCE GROUP AG 62.80 aktien down -1.41% Wienerberger AG 22.560 aktien down -3.01% voestalpine AG 37.820 aktien down -4.49%
  1. oe24.at
  2. Business
miete
© Getty

Ab 1. April

Neue Richtwerte: Mieten im Altbau dürfen wieder steigen

22.03.26, 07:06
Teilen

Nach längerer Pause dürfen die Mieten im Altbau ab April wieder steigen - vorerst aber nur minimal.  

Die als Basis für die Berechnung der Miete vor allem im Altbau dienenden Richtwerte werden angepasst. Sie dürfen allerdings nach dem 5. Mietrechtlichen Inflationslinderungsgesetz (5. MILG) nicht in Höhe der Inflation, sondern nur um maximal ein Prozent steigen. Veröffentlicht wird der Richtwert erstmals von der Statistik Austria am 1. April 2026.

Die gesamte Miete - inklusive allfälliger Lagezuschläge - darf also 2026 um höchstens ein Prozent steigen. Für heuer gibt es noch keine offiziellen Werte für den Richtwert, der in jedem Bundesland unterschiedlich ist. Berechnungen zufolge dürfte er aber im Burgenland mit 6,15 Euro pro Quadratmeter am niedrigsten, in Vorarlberg mit 10,35 Euro am höchsten sein. In Wien wären es 6,74 Euro.

Mieter müssen rechtzeitig informiert werden

Für neu abgeschlossene Mietverträge gelten die erhöhten Beträge bereits ab April. Bei bestehenden Verträgen werden sie hingegen frühestens ab Mai wirksam. Voraussetzung ist eine Verständigung der Mieterinnen und Mieter. Diese darf erst nach dem 1. April - also nach Veröffentlichung des neuen Richtwerts durch die Statistik Austria - versendet werden, muss aber mindestens 14 Tage vor dem Zinstermin eingehen.

Konkret von der im vergangenen Jahr von der Regierung beschlossenen "Mietpreisbremse" betroffen sind Mieterinnen und Mieter von Altbau-, Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen. Auch im kommenden Jahr ist die Erhöhung für diese Mieten auf zwei Prozent begrenzt. Selbst ab dem 1. April 2028 sind Mietanpassungen an die Inflation eingeschränkt: Der Anteil der Erhöhung, der über 3 Prozent liegen würde, wird halbiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen