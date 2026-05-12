Robotaxi rast mit zu viel Tempo auf nasse Straße: Rückruf!

Verbesserte Software soll auf extreme Bedingungen entsprechend reagieren. 3.800 Robotaxis von Waymo betroffen.

Der Robotaxi-Betreiber Waymo ruft 3.800 seiner Fahrzeuge zurück. Es bestehe das Risiko, dass die Autos mit hoher Geschwindigkeit auf überflutete Straßen fahren, teilte die Tochter des Internetkonzerns Alphabet am Dienstag mit. Der Rückruf sei die Reaktionauf einen solchen Vorfall während eines Unwetters im April. Das Fahrzeug sei unbesetzt gewesen, und es seien keine Schäden entstanden. Waymo habe anschließend ähnliche Szenarien simuliert.

Verbesserung der Software

Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben an einer Verbesserung der Software, um angemessen auf extreme Bedingungen wie Starkregen zu reagieren. Außerdem solle künftig verhindert werden, dass Fahrzeuge in Gebiete fahren, in denen Sturzfluten drohen.

Unabhängig davon ermitteln die US-Behörden gegen Waymo wegen weiterer Vorfälle: In Kalifornien hat ein Fahrzeug ein Kind angefahren und verletzt. In Texas soll ein Robotaxi rechtswidrig einen haltenden Schulbus überholt haben.