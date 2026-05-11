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Stefanie Mayr
© mein_trabrennsport

Gold-Sensation

Traber-Wunder: Salzburgerin Stefanie Mayr (18) stürmt zu EM-Gold

11.05.26, 16:29
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Was für ein Wahnsinns-Debüt! Die erst 18-jährige Salzburgerin Stefanie Mayr hat am Wochenende bei der Frauen-Europameisterschaft im Traben in Budapest völlig überraschend die Goldmedaille geholt.

Nach dem ersten Tag in Ungarn sah es für die junge Maishofenerin noch gar nicht nach Edelmetall aus. Mayr lag lediglich auf dem sechsten Rang, startete dann aber eine furiose Aufholjagd. Mit einem Rennsieg und einem zweiten Platz am Finaltag schob sie sich noch an der Konkurrenz vorbei auf den ersten Platz. Am Ende triumphierte sie punktegleich vor der schwedischen Favoritin Barbro Maria Elfstrand. Das war für mich schon überraschend, gestand die frischgebackene Europameisterin. Im ersten Moment konnte ich es null realisieren, mit der Bundeshymne sind dann die Emotionen gekommen.

Erfolg liegt in den Genen

Der Erfolg der Absolventin der Pferdewirtschaftsschule kommt nicht von ungefähr. Stefanie Mayr stammt aus einer echten Traber-Dynastie. Die Familie betreibt in Maishofen (Salzburg) einen eigenen Rennbetrieb. Ihr Großvater ist kein Geringerer als der österreichische Rekordchampion Gerhard Mayr. Auch ihr Großonkel Christian Mayr ist in der Szene eine Legende und konnte in seiner Karriere bereits sechsmal den Europameistertitel feiern.

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