Tracker von Wal "Timmy" sendet Signale

Offenbar gibt es erste Lebenszeichen von Wal "Timmy".

Gestern wurde der Buckelwal gegen 9 Uhr rund 70 Kilometer nördlich von Skagen (Dänemark) aus dem Lastkahn freigelassen. Der Kapitän hätte zum Ärger der Tierärzte offenbar den Befehl gegeben. Die Veterinärmediziner hätten den Wal lieber noch ein paar Kilometer weiter Richtung Atlantik transportiert. "Timmy" schwamm nach der Freilassung in die Nordsee, tauchte ein paar Mal auf und pustete Fontänen in die Luft. Der Wal bekam einen Peilsender – dieser sendete inzwischen Daten.

Offenbar erste Lebenszeichen von Wal "Timmy"

Obwohl weiterhin Standortdaten fehlen, gibt es heute offenbar erste Lebenszeichen von Wal "Timmy". "Bild" berichtet unter Angaben der Rettungsinitiative, dass über den Peilsender rund um die Uhr Signale empfangen wurden.

Zwar sei der Tracker defekt und sende kein GPS – wo Timmy sich gerade aufhält, ist somit weiterhin unklar – aber: immer, wenn der Wal auftaucht und der Peilsender an der Luft ist, sendet er Timmys Vitalwerte an das Team rund um die Retter-Millionärin Karin Walter-Mommert (62).

Laut den Daten sei alles "im grünen Bereich. Wenn das die nächsten 14 Tage so weitergeht, sind wir glücklich", zitiert "Bild" Walter-Mommert. Die nächsten zwei Wochen gelten für den Wal als kritische Phase. Danach wäre "Timmy" zwar noch nicht endgültig gerettet, aber er hätte sehr gute Chancen zu überleben.