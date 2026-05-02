Nach 7 Stunden: Erstes Signal von Wal "Timmy""

Nach der Freilassung von Wal Timmy gibt es gute Neuigkeiten . Der angebrachte Peilsender sendet mittlerweile erste Signale, allerdings kämpft die Technik aktuell noch mit kleinen Aussetzern.

© Sebastian PETERS / NEWS5 / AFP

Nach Informationen der "BILD" gibt der Peilsender von Wal Timmy mittlerweile erste Signale ab. Die Datenübertragung erfolgt aktuell jedoch nur sporadisch und nicht durchgehend.

Beschädigung bei der Freilassung

Es besteht die Möglichkeit, dass die Technik durch die Umstände der Freisetzung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eventuell wurde der Sender beschädigt, als Timmy aus der Barge entlassen wurde.

© APA/dpa/Bernd Wüstneck

Wal schwimmt in richtige Richtung

Aber, es gibt guten Grund zur Hoffnung: Trotz der lückenhaften Übertragung der Technik liefern die Ortungssignale wichtige Erkenntnisse über den aktuellen Aufenthaltsort des Tieres. Laut den bisher empfangenen Daten scheint sich der Wal nämlich in die exakt richtige Richtung zu bewegen.