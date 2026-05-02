Experten warnen Badegäste: Gift-Qualle breitet sich aus

In beliebten Urlaubsregionen an der Adria sorgt eine ungewöhnliche Entdeckung für Aufsehen. Eine Quallenart, die sonst eher in anderen Gewässern vorkommt, breitet sich nun auch hier aus und kann für Badegäste schmerzhaft werden

Eigentlich ist die sogenannte Kompassqualle vor allem an den Küsten Großbritanniens, Irlands oder der Türkei verbreitet. In den vergangenen Jahren wurde sie jedoch immer häufiger auch in der Adria gesichtet. Aktuell tauchte sie laut Berichten von dem kroatischen Portal morski.hr im Bereich zwischen Vrsar, Poreč und Rovinj auf.

Auffälliges Aussehen

Die Qualle ist gut erkennbar: Ihr Schirm kann bis zu 30 Zentimeter groß werden und hat eine gelblich-bräunliche Färbung. Besonders markant sind dunkle, V-förmige Muster, die an die Linien eines Kompasses erinnern, daher auch ihr Name. Am Rand befinden sich zahlreiche lange, feine Tentakel.

Kontakt kann schmerzhaft sein

Auch wenn diese Art nicht als lebensgefährlich gilt, warnen Fachleute vor direktem Kontakt. Die Tentakel sind mit Nesselzellen ausgestattet, die bei Berührung Gift freisetzen. Das kann sofortige Schmerzen, Rötungen, Brennen und sogar Blasenbildung verursachen. In seltenen Fällen sind auch stärkere Reaktionen wie Atemprobleme möglich. Selbst wenn die Tiere am Strand liegen und tot wirken, sollte man sie keinesfalls anfassen. Die Nesselzellen können weiterhin aktiv sein und noch Reaktionen auslösen.

Nur wenige überleben bis Sommer

Die Quallen treten vor allem im Frühjahr etwas häufiger auf, doch nur ein kleiner Teil übersteht die sogenannte Geschlechtsreife und bleibt bis in die Sommermonate im Wasser. Trotzdem kann es in dieser Phase vermehrt zu Sichtungen kommen.

Experten verfolgen die Entwicklung genau, da sich die Art zunehmend in der Region etabliert. Für Urlauber bedeutet das vor allem eines: Vorsicht im Wasser und Abstand halten, sobald Quallen gesichtet werden. Denn auch wenn keine akute Lebensgefahr besteht, kann eine Begegnung mit der Kompassqualle schnell sehr unangenehm werden und den Badeurlaub abrupt verderben.