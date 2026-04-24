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Russell Brand
© Getty Images

Vorwürfe

Russell Brand gab Affäre mit 16-Jähriger zu

24.04.26, 09:04
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Der wegen Vorwürfen sexueller Gewalt angeklagte Schauspieler Russell Brand (50) hat sich zu seinem Verhalten gegenüber Frauen geäußert - und dabei Fehlverhalten eingeräumt.

In dem Interview bezeichnete Brand sich als egoistisch und räumte ein, Frauen ausgenützt zu haben. Als 30-Jähriger sei er unreif und ein ganz anderer Mensch gewesen. Da habe er etwa auch Sex mit einer 16-Jährigen gehabt, behauptete er.

Mit seinem Verhalten habe er allerdings nicht gegen das Gesetz verstoßen, da das Alter der sexuellen Einwilligungsfähigkeit in Großbritannien bei 16 Jahren liege, meinte er. "Ich erkenne an, dass mein sexuelles Verhalten in der Vergangenheit egoistisch war und dass ich kaum, wenn überhaupt, berücksichtigt habe, wie sich dieser Sex auf andere Menschen auswirkte", sagte Brand in der YouTube-Show der US-Journalistin Megyn Kelly.

Gerichtsverhandlung im Herbst

Der Brite steht in diesem Herbst in London vor Gericht, er ist wegen Vergewaltigung, Belästigung und Nötigung angeklagt. Sechs Frauen hatten Vorwürfe gegen den 50-Jährigen erhoben, die Taten sollen der Nachrichtenagentur PA zufolge zwischen 1999 und 2009 stattgefunden haben.

Brand soll etwa eine Frau in einem Hotel vergewaltigt und eine TV-Mitarbeiterin an die Brust gefasst und sie zum Oralsex gezwungen haben. Der Ex-Comedian bestreitet die Vorwürfe.

Brand: Keine "strafrechtliche Angelegenheit"

Dennoch habe ein starkes Machtgefälle bestanden, was häufig der Fall sei, "wenn man ein berühmter Mann ist, der die Fähigkeit hat, Frauen anzuziehen", so Brand. "Ich halte das für ausbeuterisch", sagte er weiter. Dass es dabei jedoch auch zu einer "strafrechtlichen Angelegenheit" gekommen sei, weise er entschlossen zurück. "Tatsächlich wurde die Zustimmung gelenkt. Das ist es, was Berühmtheit und Charisma einem ermöglichen", sagte er weiter.

Der Nachrichtenagentur PA zufolge beginnt der Prozess gegen Brand am 12. Oktober vor dem Southwark Crown Court. Russell Brand lebt demnach in den USA, bis zu seinem Prozess ist er gegen Kaution auf freiem Fuß.

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