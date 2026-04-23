"Zu extrem": Bill Kaulitz lässt nach Liebes-Outing aufhorchen

Im gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" lassen die Tokio-Hotel-Brüder Tom und Bill Kaulitz mit einem überraschenden Liebes-Talk aufhorchen.

Gerade einmal eine Woche ist es her, dass das Brüderpaar Kaulitz im eigenen Podcast für Aufsehen sorgte, als man von einer wilden Aftershow-Party im Europa Park erzählte, verwüstetes Hotelzimmer inklusive. In der neuen Folge relativierten die beiden die Geschichte.

"Ich glaube, wir haben das letzte Woche ein bisschen zu extrem erzählt", gesteht Klum-Partner Tom. Von der wilden Party-Eskapade wusste man nun nichts mehr, auch die Sprecherin des Parks konnte die Vorkommnisse nicht bestätigen. "Also es ist alles gar nicht so wild, wie es aussah", beruhigt Tom die Zuhörer.

Schon davor sorgten die beiden bei ihren Fans für viel Gesprächsstoff, denn das Duo, das auch bald die Neuauflage der Kult-Show "Wetten, dass..?" moderieren wird, sprach offen über Liebe. Während Tom seit 2019 mit Top-Model Heidi Klum glücklich verheiratet ist, sucht sein Bruder Bill noch immer nach der großen Liebe.

Hoffnung aufgegeben

Dabei gestand er, dass er das bereits aufgegeben hatte. Denn eine Freundin des 36-jährigen Tokio-Hotel-Frontman sei 37 Jahre alt und geschieden und habe "das Suchen und das Hoffen auf die große Liebe" aufgegeben. Diese Geschichte hinterließ auch bei dem Sänger Spuren.

"Dann dachte ich in dem Moment: Scheiße, ist es jetzt bei mir auch langsam so, dass ich jetzt mal aufhören muss, Spaß zu haben", zeigt sich Bill nachdenklich und beichtete, dass er den Gedanken im Kopf hatte, dass in Sachen Liebe "eh nichts mehr passiert".

Doch sein Bruder widersprach ihm umgehend und nannte sich selbst und die Oma der beiden direkt als Beispiel. Tom lernte Heidi Klum erst kennen, als sie selbst schon 44 Jahre alt war. "Alles im Lot. Unsere Oma hat auch ganz spät noch mal richtig losgelegt", brachte Tom einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sache. Tom dürfte das erleichtert und die Augen geöffnet haben und die Suche nach der großen Liebe dürfte doch weitergehen.