TV-Hammer: Kaulitz-Brüder übernehmen "Wetten, dass...?!"

TV-Hammer beim ZDF: Mit einem kryptischen Instagram-Post hat der Mainzer Sender die Gerüchteküche selbst angeheizt – nun verdichten sich die Hinweise auf ein spektakuläres Comeback.

Bill und Tom Kaulitz sollen den 2023 zuletzt ausgestrahlten Show-Klassiker „Wetten, dass..?“ wiederbeleben und damit in große Fußstapfen treten.

Kryptischer Post, klare Botschaft

Erste Signale hatte es bereits am Montag gegeben, als eine auffällige ZDF-Video-Werbung am Hamburger Hauptbahnhof für Aufsehen sorgte. Kurz darauf legte der Sender auf Instagram nach: Ein Foto mit den Kaulitz-Zwillingen, dazu ein augenzwinkernder Text mit zahlreichen möglichen Einsatzorten im ZDF-Universum – von „Bares für Rares“ über den „Bergdoktor“ bis zum „Traumschiff“. Die Botschaft war klar: Die Brüder stehen vor einem großen Engagement.

„Wetten, dass..?“ mit neuem Gesicht

Was lange spekuliert wurde, soll nun fix sein. Nach Informationen von DWDL.de übernehmen Bill und Tom Kaulitz tatsächlich die Moderation von „Wetten, dass..?“. Damit folgen sie auf Thomas Gottschalk, der im November 2023 ein letztes Mal durch die Show geführt hatte. Nach drei Jahren Pause soll der Show-Dino mit den Kaulitz-Brüdern eine Verjüngungskur erhalten.

Die erste Ausgabe mit dem neuen Moderationsduo ist demnach für den 5. Dezember geplant. Bis dahin sind Bill und Tom noch mit Tokio Hotel auf großer Europatournee unterwegs.

Erfahrung und frischer Wind

Ganz überraschend kommt der Schritt nicht. Bereits vor rund zwei Jahren hatten die Kaulitz-Brüder in ihrem Podcast offen darüber gesprochen, dass sie sich vorstellen könnten, „Wetten, dass..?“ selbst zu moderieren. Am bewährten Konzept soll sich wenig ändern – der frische Zugang soll vor allem über die Moderation kommen.

Bill und Tom Kaulitz gelten längst als Entertainment-Profis. Neben ihrer internationalen Musikkarriere sind sie feste Größen im Mediengeschäft. Ihr Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ zählt zu den erfolgreichsten in Deutschland, ihre Netflix-Dokusoap „Kaulitz & Kaulitz“ wurde ein Hit, eine dritte Staffel ist bereits in Arbeit. Auch im klassischen Fernsehen sammelten sie Erfahrung – und wurden dafür mehrfach ausgezeichnet.

Ob die neue „Wetten, dass..?“-Ära tatsächlich an frühere Quoten-Erfolge anknüpfen kann, wird sich im Dezember zeigen. Für Gesprächsstoff ist jedenfalls schon jetzt gesorgt.