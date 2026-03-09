Alles zu oe24VIP
Rihanna
© APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Popstar unverletzt

Frau feuert mit Sturmgewehr auf Haus von Superstar Rihanna

09.03.26, 21:17
Nach einem Schusswaffenangriff auf das Haus von Popstar Rihanna in Los Angeles ist eine Verdächtige festgenommen worden.  

Die Frau befinde sich wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Gewahrsam, teilte die Polizei am Montag mit.

In einem Einkaufszentrum festgenommen 

Sie sei eine halbe Stunde nach dem Vorfall am Sonntag in einem Einkaufszentrum festgenommen worden. Die Kaution wurde auf mehr als zehn Millionen Dollar festgelegt. Die Sängerin war zum Zeitpunkt des Angriffs zu Hause, sie blieb unverletzt.

Sturmgewehr vom Typ AR-15 

Nach Polizeiangaben waren die Schüsse aus einem Auto heraus mit einem Sturmgewehr vom Typ AR-15 abgefeuert worden. Auf Aufnahmen vom Tatort waren Einschusslöcher im Eingangstor des Anwesens zu sehen. Rihanna lebt laut dem Lokalradiosender KTLA in dem Haus in Beverly Hills zusammen mit ihrem Partner, dem Rapper A$AP Rocky, und den gemeinsamen Kindern. Die Sängerin äußerte sich bisher nicht zu dem Angriff.

