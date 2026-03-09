Prinz George: Zukünftige Schule für Mini-Royal kostet 69.000 Euro - pro Jahr!

Prinz William und Prinzessin Kate haben gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte das Marlborough College besucht. Der Termin sorgt nun für Spekulationen über Georges zukünftige Schule.

Der Besuch der Royals am Marlborough College in Wiltshire hat Aufmerksamkeit ausgelöst. Viele fragen sich nun, ob Prinz George dort künftig zur Schule gehen wird. Prinz William und Prinzessin Kate besuchten die Privatschule gemeinsam mit ihren beiden ältesten Kindern, Prinz George und Prinzessin Charlotte. Das Internat kostet umgerechnet rund 69.000 Euro pro Jahr und gehört zu den bekanntesten Schulen Großbritanniens.

dpatopbilder - 15.12.2022, Großbritannien, London: William und Kate Middleton, Prinz und Prinzessin von Wales, kommen mit ihren Kindern Prinzessin Charlotte und Prinz George zum Weihnachtsgottesdienst «Together at Christmas» in der Westminster Abbey an. Foto: James Manning/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © James Manning/PA Wire/dpa

George besucht derzeit noch die Lambrook-Grundschule und wird im Sommer zwölf Jahre alt. Dann steht für ihn der Wechsel auf eine weiterführende Schule an. Bislang war vielfach erwartet worden, dass er seinem Vater folgen und das Jungeninternat Eton besuchen würde.

Schüler mussten verschwinden

Der Besuch der Royals verlief offenbar ungewöhnlich. Schüler seien laut einer Quelle der "Daily Mail" kurzfristig vom Hauptplatz des Campus, dem sogenannten "Court", geschickt worden. Ein "hochgestresster Lehrer" habe sie angewiesen, in die Bibliothek oder andere Gebäude zu gehen und den Platz zu verlassen.

Die ungewöhnliche Situation machte einige Schüler neugierig. Einige von ihnen schlichen sich laut Bericht in einen der Türme der Bibliothek, um das Geschehen zu beobachten. Dort sahen sie schließlich William und Kate, die aus einem "sehr schicken Auto" ausstiegen und über den Campus liefen.

Schule mit Familienbezug

Das Marlborough College hat für die Familie eine besondere Bedeutung. Prinzessin Kate besuchte die Schule selbst, nachdem sie zuvor das Mädcheninternat Downe House verlassen hatte. Auch Prinzessin Eugenie, eine Cousine von Prinz William, gehört zu den ehemaligen Schülerinnen.

© Josh Shinner

Im Gegensatz zu Eton ist das Marlborough College eine koedukative Schule. Dort werden sowohl Jungen als auch Mädchen gemeinsam unterrichtet. Ob Prinz George tatsächlich dorthin wechseln wird, ist bislang jedoch nicht offiziell bestätigt.