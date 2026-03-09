Alles zu oe24VIP
Beatrice Egli

Top-Secret

Casting-Geheimnis gelüftet: Beatrice Egli sucht ihren Traummann bei Heidi Klum

09.03.26, 16:06
Der Schlagerstar kommt nach der "Germany's Next Topmodel"-Folge gar nicht mehr aus dem Strahlen raus. Jetzt braucht Beatrice Egli wirklich ein "Alibi".  

Ihr neuestes musikalisches Werk mit dem Titel „Alibi“ lässt bereits im Vorfeld auf eine überaus leidenschaftliche visuelle Umsetzung schließen – und die Erwartungen dürften nicht enttäuscht werden. Aktuell befindet sich Beatrice Egli nämlich auf der Suche nach einem charismatischen männlichen Mannequin für das dazugehörige Musikvideo.

Bewährungsprobe unter den Augen der Schlager-Ikone

Im Rahmen des Erfolgsformats „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) wurde es für die männlichen Aspiranten nunmehr ernst: In der sogenannten „Job-Woche“ galt es, Professionalität und Wandlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Neben anspruchsvollen Lichtbild-Terminen und Laufsteg-Auftritten standen reale Engagements im Zentrum des Geschehens.

In dieses Szenario fügte sich Beatrice Egli nahtlos ein. Eine Anfrage aus dem Produktionsumfeld der Sendereihe, ob die gefeierte Interpretin wohl eine Vakanz für ein Model zu besetzen habe, kam wie gerufen. Für die Schweizerin war der Zeitpunkt ideal gewählt, da die Konzeption für ihr neues Projekt „Alibi“ bereits in vollem Gange war.

 


 

Die Initialzündung durch GNTM

Diese Offerte gab schlussendlich den Ausschlag: Gemeinsam mit ihrem Regisseur Franz zögerte Beatrice Egli nicht lange und ergriff die Gelegenheit beim Schopfe. Um den perfekten Gegenpart für das „Alibi“-Video zu eruieren, wurden sämtliche männliche Topmodel-Anwärter zum Casting geladen.

Nach Eintreffen der Kandidaten am Set offenbarte sich rasch die Qual der Wahl, denn das Niveau der Bewerber war beachtlich. Beatrice Egli zeigte sich im Nachgang sichtlich beeindruckt: „Es waren wirklich tolle Kandidaten dabei.“

Beatrice Egli
© Michael de Boer

Jedes Model bestach durch eine individuelle Aura und eine ganz eigene Persönlichkeit. Gemeinsam mit ihrem Spielleiter Franz sichtete die Künstlerin das entstandene Bildmaterial akribisch, um jenen Protagonisten zu identifizieren, der die spezifische Stimmung des Titels am authentischsten zu verkörpern vermag.

