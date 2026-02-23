Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 54.40 aktien up +5.63% Andritz AG 73.10 aktien down -0.88% BAWAG Group AG 137.60 aktien up +1.7% CA Immobilien Anlagen AG 26.160 aktien up +0.62% CPI Europe AG 16.240 aktien down -0.49% DO & CO Aktiengesellschaft 218.50 aktien up +0.46% EVN AG 29.300 aktien up +0.34% Erste Group Bank AG 106.80 aktien up +0.19% Lenzing AG 25.250 aktien up +0.2% OMV AG 55.40 aktien up +1.19% Oesterreichische Post AG 35.050 aktien down -0.43% PORR AG 40.600 aktien down -0.12% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.700 aktien down -0.28% SBO AG 35.600 aktien up +0.56% STRABAG SE 94.40 aktien up +0.64% UNIQA Insurance Group AG 16.780 aktien up +0.24% VERBUND AG Kat. A 59.20 aktien down -0.59% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.40 aktien down -0.45% Wienerberger AG 30.960 aktien up +1.24% voestalpine AG 48.640 aktien up +1.38%
Der Firmensitz der Wiener Börse befindet sich heute im Palais Caprara-Geymüller.
© Wiener Börse/Nik Pichler

Neue Bestmarke

Börsenjubel in Wien: ATX knackt Rekordhoch

23.02.26, 14:42
Teilen

Der heimische Leitindex legt um 0,51 Prozent auf 5.837,17 Punkte zu: Eine neue Bestmarke. AT&S und FACC mit mehr als fünf Prozent Zugewinnen.

Der Wiener Aktienmarkt hat am Montagnachmittag fester tendiert. Der heimische Leitindex ATX notierte gegen 14.30 Uhr bei einem Plus von 0,51 Prozent bei der neuen Rekordhöhe von 5.837,17 Punkten. Der ATX Prime stieg um 0,42 Prozent auf 2.898,06 Zähler. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich indes im Minus.

Weiterhin drehen sich internationale Nachrichten um die US-Zölle. Nach dem Zollurteil in den USA durch den Supreme Court und neuen Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump will die Europäische Union einem Medienbericht zufolge die Ratifizierung des Handelsabkommens mit den USA aussetzen. Die EU wolle zunächst mehr Details von den USA zu deren neuem Zollprogramm bekommen, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg" am Montag.

Zollchaos beschäftigt Parlament

Das Europaparlament wird die Arbeit an der Umsetzung der zuvor geschlossenen Handelsvereinbarung mit Washington pausieren. Die Abgeordneten einer breiten Mehrheit der Fraktionen sprachen sich vor einer Sitzung am Montag für einen solchen Schritt aus. Das Parlament stimmt damit vorerst nicht über eine Abschaffung der EU-Zölle auf US-Industrieprodukte ab.

Bei den Konjunkturdaten machte in dieser Woche der Ifo-Geschäftsklimaindex für Februar den Anfang. Demnach verbesserte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Februar stärker als erwartet. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 1,0 Punkte auf 88,6 Punkten, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 88,3 Punkte gerechnet. Die Unternehmen haben sich zufriedener mit ihren aktuellen Geschäften gezeigt. Auch die Erwartungen verbesserten sich. "Die deutsche Wirtschaft zeigt erste Signale einer Belebung", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

"Konjunktur nimmt ordentlich Schwung auf"

"Wir sehen immer deutlichere Anzeichen, dass die Konjunktur ordentlich Schwung aufnimmt. Wir bleiben bei unserer Prognose, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stärker wachsen dürfte als allgemein erwartet wird", kommentierte zudem Deutschland-Chefvolkswirt Robin Winkler von Deutsche Bank Research.

Unternehmensseitig war es zum Wochenbeginn hingegen ruhig. Der heimische Leitindex wurde von AT&S gestützt. Die Werte des steirischen Halbleiterherstellers legten um 5,83 Prozent zu. Ähnlich stark verbesserten sich die Titel von FACC. Die Aktien des Luftfahrtzulieferers stiegen erneut um knapp mehr als fünf Prozent. FACC war schon am Freitag um 6,48 Prozent nach oben geklettert.

Am unteren ATX-Ende standen CPI Europe und Andritz mit knapp mehr als einem Prozent im Minus. Im prime market verloren Mayr-Melnhof Karton 5,78 Prozent. Der Flughafen Wien fiel um 1,45 Prozent.

