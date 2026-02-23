Alles zu oe24VIP
NEOH-Riegel
© NEOH

Austro-Unternehmen

Ferrero investiert Millionen in Neoh-Riegel

23.02.26, 10:06
Seit Jahren ist Neoh mit seinen zuckerfreien Süßwarenprodukten auf dem Markt. Der italienische Süßwarenhersteller Ferrero hat für das österreichische Unternehmen eine Millioneninvestition geplant. 

 Neoh, der Betrieb aus Traismauer (Bezirk St. Pölten), bekommt jetzt ein Millionen-Investement. Die luxemburgische Investmentgesellschaft Teseo Capital steigt bei Neoh ein, bestätigte eine Unternehmenssprecherin von Neoh dem ORF Niederösterreich. Hinter Teseo steht die italienische Familie Ferrero, bekannt für Marken wie Nutella und Ferrero Rocher. Die genaue Investitionssumme wird nicht bekanntgegeben, dem Vernehmen nach erhalte Neoh einen niedrigen zweistelligen Millionenbereich.

Ferrero-Invest in Austro-Firma

Ferrero ist einer der weltweit größten Süßwarenhersteller und bekannt für „Nutella“ und „Kinder-Schokolade“. Der Umsatz von Ferrero stieg im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024/2025 auf 19,3 Milliarden Euro. Der Konzern mit weltweit 36 Produktionsstätten und mehr als 50.000 Beschäftigten feiert heuer sein 80. Gründungsjubiläum. In Österreich hat Ferrero, das in mehr als 170 Ländern verkauft, eine Niederlassung in Innsbruck. Jetzt steckt das Unternehmen erstmals Geld in ein in Österreich gegründetes Unternehmen.

Selbst ertüfftelte Zuckerersatz-Formel 

Das Unternehmen Neoh mit Sitz in Wien wurde 2016 unter anderem vom Waldviertler Manuel Zeller gegründet und setzt auf kalorienärmere Süßigkeiten mit einer eigenen Zuckerersatz-Formel. Auch der Rapper Raf Camora ist ein Fan der Riegel.

Raf Camora setzt auch auf Neoh-Riegel.

Raf Camora setzt auch auf Neoh-Riegel.

© neoh

Neben Schokoriegeln umfasst die Produktpalette auch Waffeln oder Tafelschokolade.

