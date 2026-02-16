Hammer-Gerücht: Christoph Baumgartner vor Wechsel zu Top-Klub

Der Leipzig-Star ist heiß begehrt.

In dieser Saison konnte ÖFB-Star Christoph Baumgartner seine starken Leistungen endlich auch in der Bundesliga zeigen. Mit bisher 12 Toren und 7 Assists gehört der Österreicher zu den absoluten Leistungsträgern bei RB Leipzig und weckt nun auch das Interesse europäischer Top-Klubs.

Wettbieten um ÖFB-Star?

Wie fussballdaten.de berichtet, soll Baumgartner bei zahlreichen Vereinen auf dem Zettel stehen. So sollen die italienischen Topklubs Inter Mailand und AC Mailand ebenso Interesse an Baumgartner zeigen wie die Premier-League–Klubs Tottenham, Aston Villa und Brighton.

Baumgartner steht bei Leipzig noch bis Juni 2028 unter Vertrag - sein Marktwert wird derzeit auf 20 Millionen Euro geschätzt. Die Bullen werden den 26-Jährigen daher wohl erst bei einem Angebot von 35 bis 40 Millionen Euro ziehen lassen. Gut möglich, dass der Niederösterreicher sich mit einer starken WM ins Notizbuch weiterer Top-Klubs spielt.