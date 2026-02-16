Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Marko Pfeifer
© GEPA Pictures

"Enttäuschung"

"Nicht gut für Sport" - Schweizer teilen gegen unsere Ski-Herren aus

16.02.26, 07:20
Teilen

„Was Österreich macht, ist nicht gut für den Ski-Sport“ 

Österreichs Ski-Herren konnten bei Olympia zwar in der Teamkombi durch Feller und Kriechmayr eine Medaille holen, blieben ansonsten bisher aber hinter den Erwartungen zurück.

Nach drei Rennen ohne Olympia-Medaille steht auch ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer vor einer ungewissen Zukunft bei den rot-weiß-roten Ski-Männern. „Jetzt fahren wir mal Olympia und die Saison fertig. Dann gibt es Vorgesetzte, die sich sicher eine Meinung bilden werden“, sagte Pfeifer, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

"Nicht gut für Skisport"

Unsere Schweizer Nachbarn teilen jedenfalls schon mächtig gegen Österreich aus. Blick-Reporter Marcel W. Perren nennt den ÖSV die „große Enttäuschung“ der Rennen in Bormio. Auch Olympiasieger Beat Feuz, der in Tirol wohnt, zeigt sich besorgt. „Was Österreich macht, ist nicht gut für den Ski-Sport“, so die Schweizer Ski-Legende in Blick. „Wir brauchen Österreich als Skination“. Beim ÖSV müsse „sicher strukturell wieder etwas vorwärtsgehen“, so Feuz. „Sie müssen wieder eine Masse heranbringen“.   

Perren attackiert dabei vor allem Marko Pfeifer und kritisiert, dass der Cheftrainer beim Weltcup in Crans-Montana gar nicht vor Ort war. „Das ist ein schlechtes Zeichen für die Athleten, die vor Ort sind. Die fühlen sich doch benachteiligt.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen