Hammer-Gerücht: ER wird Neuer-Nachfolger bei den Bayern

Wie geht es mit Manuel Neuer weiter? Die Goalie-Legende wird Ende März 40 Jahre alt, der Vertrag beim FC Bayern läuft im Sommer aus. Wie berichtet, ist es durchaus möglich, dass der Weltmeister von 2014 im Juni seine ruhmreiche Karriere beendet.

Die Bayern-Bosse sind deshalb bereits auf der Suche nach einem potenziellen neuen Schlussmann. Englischen Medienberichten zufolge wird dabei ein überraschender Name gehandelt: Bart Verbruggen (23).

Der 26-fache niederländische Nationalspieler spielt aktuell bei Brighton in der englischen Premier League und steht noch bis 2028 unter Vertrag. Der Marktwert des 1,94 Meter großen Schlussmanns wird auf 35 Millionen Euro geschätzt. Neben dem FC Bayern soll aber auch Chelsea großes Interesse an Verbruggen zeigen – es könnte also sogar zum Wettbieten um den 23-Jährigen kommen.

Ein anderer Name, der als Neuer-Nachfolger gehandelt wird, ist Alexander Nübel. Der 29-Jährige ist aktuell von den Bayern noch nach Stuttgart verliehen, soll aber im Sommer nach München zurückkehren.