RB Leipzig
Nur 2:2

Leipzig lässt gegen Wolfsburg wichtige Punkte liegen

15.02.26, 19:55
RB Leipzig hat in der deutschen Fußball-Bundesliga einen kleinen Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Plätze hinnehmen müssen.

Am Sonntag kamen die Bullen mit Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald trotz drückender Überlegenheit gegen den VfL Wolfsburg nach zweimaligem Rückstand über ein 2:2 (0:0) nicht hinaus und rutschten zwei Punkte hinter den VfB Stuttgart auf Platz fünf zurück.

Mohamed Amoura (52.) und Mattias Svanberg (78.) trafen für die Gäste. Yan Diomande (70.) glich nach einem groben Patzer von Wolfsburgs Tormann Kamil Grabara zum 1:1 aus, Brajan Gruda (89.) sorgte vier Tage nach dem Pokal-Aus bei Bayern München für den Endstand. Während Kapitän Schlager und Baumgartner durchspielten, verließ Seiwald in der Endphase (82.) das Spiel.

Bei Wolfsburg fiel Patrick Wimmer mit muskulären Problemen aus, sein Club befindet sich als 15. nur einen Punkt vor Bremen weiter in akuter Abstiegsgefahr.

