Samira, Hubert und Gil
© RTL

Entscheidung

Dschungelcamp 2026: Gil Ofarim gewinnt und holt sich den Ekel-Thron

08.02.26, 22:44
Teilen

Samira Yavuz, Hubert Fella und Gil Ofarim kämpften am Sonntag um die diesjährige Dschungelkrone. 

Das Feuer im australischen Busch ist erloschen, die Würfel sind gefallen. Nach zwei Wochen emotionaler Grenzgänge, kulinarischer Herausforderungen und zwischenmenschlicher Zerreißproben steht die neue Dschungel-Majestät fest. In einem packenden Finale, das vor allem durch die Diversität der Charaktere bestach, mussten Samira Yavuz, Hubert Fella und Gil Ofarim ein letztes Mal über ihre Schatten springen, um die Gunst der Zuschauer zu sichern.

Ein Finale der Extreme

Während die Finalisten in ihren letzten Prüfungen – symbolisch unterteilt in „Nicht sehen“, „Nicht sprechen“ und „Nicht hören“ – bewiesen, dass sie selbst unter extremem Druck ihre Fassung bewahren können, lag die wahre Entscheidung längst in den Händen des Publikums. Es war ein Duell der Konzepte: Die lautstarke, ehrliche Energie einer Samira Yavuz gegen die leidensfähige, humorvolle Resilienz eines Hubert Fella und die stoische, empathische Tiefe eines Gil Ofarim.
Die Krönung einer Reise.

 


 

Letztlich zeigte sich, dass das Publikum im Jahr 2026 besonderen Wert auf eine Entwicklung legte, die über das bloße Bestehen von Mutproben hinausging. Wer die Herzen der Zuschauer gewinnen wollte, musste mehr bieten als nur Durchhaltevermögen – gefragt war eine Persönlichkeit, die in der Enge des Camps Größe bewies. Nach einer feierlichen Zeremonie und dem obligatorischen Abschied vom Lagerfeuer steht nun fest:

Gil Ofarim hat sich letztlich den Dschungelthron und die Krone erkämpft.

