Winterspiele
Fabian Obmann
Medaillen-Hoffnung Obmann scheiterte schon in der Quali

08.02.26, 11:50
Vier der sieben angetretenen österreichischen Parallel-Snowboarder haben am Sonntag in Livigno die Qualifikation für die K.o.-Entscheidung im Olympia-Riesentorlauf geschafft. 

Bei den Männern scheiterte überraschend der Kärntner Fabian Obmann, der mit drei Podestplätzen in Serie zum Großereignis gereist war und nur 20. wurde. Olympiasieger Benjamin Karl (3.) und Andreas Prommegger (11.) landeten im 16er-Feld, bei den Frauen Sabine Payer (9.) und Claudia Riegler (16.).

Für Alexander Payer (17.) und Olympia-Debütantin Martina Ankele (23.) war das Rennen nach den zwei Zeitläufen - je einen am blauen und roten Kurs - zu Ende. Die K.o.-Läufe beginnen mit dem Achtelfinale ab 13.00 Uhr. Schnellste waren der Weltcup-Führende Roland Fischnaller aus Italien bzw. Titelverteidigerin Ester Ledecka aus Tschechien.

