Schock vor Medaillen-Finale: Österreichs Rodel-Coach Hackl im Krankenhaus
Olympia-Legende

Schock vor Medaillen-Finale: Österreichs Rodel-Coach Hackl im Krankenhaus

08.02.26, 11:53 | Aktualisiert: 08.02.26, 13:41
Kurz vor dem Showdown im Eiskanal von Cortina wird Österreichs Rodel-Team von einer Hiobsbotschaft erschüttert. Stunden vor der Medaillen-Entscheidung überschattet ein unerwarteter Zwischenfall die Hoffnungen auf Edelmetall – und sorgt im rot-weiß-roten Lager für große Unruhe. 

Kurz vor dem großen Medaillen-Finale am Sonntag (17 Uhr/live auf ORF 1) trifft Österreichs Rodel-Team der Schock. Ausgerechnet am Tag der Entscheidung im Einsitzer-Bewerb der Männer stürzt Nationaltrainer Georg Hackl im Eiskanal von Cortina d’Ampezzo schwer – Krankenhaus statt Zielraum!

Schlägt auf Schulter & Kopf auf

Der 59-jährige Deutsche, dreifacher Olympiasieger und seit Jahren Technik-Chef im ÖRV, wollte am Sonntagmorgen nur eines: Seine Athleten beim Training beobachten. Dafür kletterte er ein Stück neben der Bahn hinauf, um bessere Sicht zu haben. Doch plötzlich gibt der Untergrund nach – Hackl stürzt rund 1,80 Meter in die Tiefe und schlägt auf Schulter und Kopf auf.

„Dummerweise ist unter mir etwas weggebrochen“, schilderte Hackl später selbst. „Ich bin aus 1,80 Metern auch auf den Kopf gefallen. Mindestens die Schulter ist ausgerenkt – jetzt muss ich ins Krankenhaus.“ Der Österreichische Rodelverband bestätigte den Vorfall. Ob Hackl am Nachmittag rechtzeitig zur Entscheidung zurückkehren kann? Ungewiss. Und das ausgerechnet vor einem Krimi um Edelmetall.

Müller auf Silberkurs

Denn sportlich ist alles angerichtet für einen Nerven-Thriller: Europameister Jonas Müller liegt nach zwei Läufen sensationell auf Platz zwei – Silberkurs! Vor ihm nur der Deutsche Max Langenhan, der gerade einmal 16 Hundertstel Vorsprung mit in die letzten beiden Läufe nimmt.

Österreich greift nach der Medaille – doch bangt gleichzeitig um seinen Coach. Die Entscheidung fällt am Nachmittag. Und über allem steht die Frage: Kann Hackl sein Team noch von der Bande aus unterstützen – oder fehlt er ausgerechnet im Moment der Wahrheit?

