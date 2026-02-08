Alles zu oe24VIP
Stefon Diggs
© Getty

Wildes Liebesleben

Super-Bowl-Star zeugte vier Babys gleichzeitig

08.02.26, 12:16
Teilen

Vier Frauen waren von Stefon Diggs gleichzeitig schwanger.

Football-Star Stefon Diggs sorgt derzeit nicht nur sportlich für Aufsehen, sondern steht auch wegen seines Privatlebens im Fokus. Der Wide Receiver der New England Patriots ist Vater mehrerer Kinder mit unterschiedlichen Frauen – und das innerhalb eines Jahres gleich mehrmals.

Im Jahr 2025 erlebte Diggs eine wahre Familienwelle: Er soll insgesamt vier Kinder bekommen haben – jedes mit einer anderen Frau. Diese ungewöhnliche Schlagzeile machte vor allem in den USA und in Promi-Medien die Runde und führte auch zu öffentlichen Reaktionen von Kolleginnen und Künstlerinnen wie Cardi B. 

Cardi B. und Stefon Diggs

Cardi B. und Stefon Diggs

© Getty

Diggs selbst hat bereits eine ältere Tochter, Nova, aus einer früheren Beziehung. Dazu kamen laut Berichten im Laufe des vergangenen Jahres vier weitere Neugeborene von verschiedenen Müttern, was ihm das Image eines der derzeit meist diskutierten NFL-Stars abseits des Spielfeldes einbrachte.

Ein besonderes mediales Interesse gilt dabei seiner Beziehung zu Rap-Star Cardi B. Die Sängerin und Diggs bestätigten ihre Beziehung öffentlich im Sommer 2025. Im November dieses Jahres wurde bekannt, dass sie gemeinsam einen Sohn bekommen haben, der Diggs’ erstes Kind mit Cardi B ist – und zugleich ein weiterer Teil der wachsenden, gemischten Familie

