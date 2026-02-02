68. Opernball: Mucha zeigt Traumrobe und 400.000-Euro-Schmuck

Die Verlegerin lässt sich heuer von Designer Alexis F. Gonzalez ausstatten, oe24 war beim Shooting im Hotel Imperial dabei.

Rot, glamourös und mit einer Prise architektonischer Finesse: Am Montag wurde im prachtvollen Ambiente des Hotel Imperial die Traumrobe vorgestellt, die Ekaterina Mucha beim diesjährigen Wiener Opernball tragen wird. Nach Monaten des neugierigen Wartens, in denen Fans lediglich Skizzen und Stoffdetails in den sozialen Medien erhaschen konnten, ist das Design nun endlich vollständig enthüllt – und es enttäuscht nicht.

Inszeniert wurde die Präsentation in einem Fotoshooting unter der Leitung von Alexis F. Gonzalez, fotografisch umgesetzt von Luiza Lamtiugina (Foto LuLu). Im Mittelpunkt stand die maßgeschneiderte Kreation: ein kräftig rotes Kleid, das perfekt auf das festliche Flair der Staatsoper abgestimmt ist. Gonzalez’ Handschrift zeigt sich klar in der architektonischen Linienführung – asymmetrisch, modern und doch klassisch zugleich.

Alexis F. Gonzalez präsentiert gemeinsam mit Ekaterina Mucha die Opernball-Robe © oe24

Die One-Shoulder-Robe besticht durch eine skulpturale Drapierung, die diagonal über das Dekolleté verläuft – ein kleines, elegantes Statement, das weder übertrieben noch überladen wirkt. Die Taille wird von einem breiten Gürtel im gleichen Farbton betont, der den Übergang zum Rockteil harmonisch gestaltet. Letzterer besteht aus einem schlanken Unterrock in Säulenform, überlagert von einem weit ausgestellten Überrock, der jede Drehung und jeden Schritt mit fließender Leichtigkeit begleitet – und garantiert, dass Ekaterina Mucha beim Einzug in die Staatsoper stilvoll in Szene gesetzt wird.





Teures Geschmeide

Materialwahl und Details sprechen ebenfalls für sich: Hochwertiger Seidensatin mit dezentem Glanz spielt mit dem Licht der Ballräume und unterstreicht die festliche Wirkung der Robe. Am Abend des 12. Februars beginnt Mucha traditionsgemäß mit einem Dinner im Le Méridien, bevor es – selbstverständlich gesichert und standesgemäß – direkt in die Wiener Staatsoper geht. Dort verschmelzen große Roben, funkelnde Juwelen und jahrhundertealte Rituale zu einem Gesamtkunstwerk, das seinesgleichen sucht.

Die edlen Preziosen sind eine Leihgabe von Juwelier Köck. © oe24

Ein besonders funkelnder Aspekt: Das Schmuck-Ensemble, eine Leihgabe von Juwelier Köck, das Ekaterina Mucha ergänzend trägt, umfasst über 90 Karat Diamanten von außergewöhnlicher Qualität – mit einem Gesamtwert von rund 400.000 Euro. Glamourös, elegant und ein wenig unwirklich.