Nicht im ORF: Opernball-Comeback für Alfons Haider dank Sharon Stone

Der beliebte Entertainer hat heuer eine besonders wichtige Rolle, sie hat mit dem Guschlbauer-Stargast zu tun.

Ein Hauch von Hollywood weht durch Wien und das oberösterreichische St. Willibald: Schauspielerin Sharon Stone wird beim diesjährigen Wiener Opernball die Loge von „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer beehren. Schon zwei Tage vor dem großen gesellschaftlichen Ereignis, am 10. Februar um 14 Uhr, stattet die Schauspielerin der „Süssen Welt“ der Guschlbauers in St. Willibald einen Besuch ab.

Besonders prominent ist die Rolle des Entertainers und Moderators Alfons Haider, der den Medientermin stilvoll begleitet und durch das Event führt. Haider, bekannt für sein charmantes Auftreten und seine langjährige Erfahrung in der österreichischen Show- und Eventszene, sorgt dafür, dass alle Highlights nahtlos miteinander verschmelzen.

Für den kulinarischen Teil des Termins sorgt Starkoch Johann Lafer, der gemeinsam mit Karl Guschlbauer die Premiere der „Opernball-Schaumrolle“ zelebriert. Die Verbindung aus exquisiter Süßspeise und Glamour wird somit bereits vor dem eigentlichen Ball zum Gesprächsthema.





Glanzvolle Mischung

Mit Sharon Stone, Alfons Haider und Johann Lafer vereint sich an diesem Nachmittag eine hochkarätige Mischung aus Hollywood-Charme, österreichischer Showkompetenz und kulinarischer Meisterklasse – ein Vorgeschmack auf das Glanzereignis in der Wiener Staatsoper.

Alfons Haider übernimmt dabei nicht nur die Moderation, sondern fungiert als stilvoller Gastgeber und roter Faden durch den Eventnachmittag, der die Besucher schon jetzt auf die prachtvolle Ballnacht einstimmt. Früher war er für die Logen-Interviews im ORF zuständig, jetzt moderiert er einfach gleich den Stargast an.