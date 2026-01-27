Eskalation im Dschungelcamp: Regeländerung wegen Ariel?

Keine Camperin hat so viele Fans gegen sich aufgebracht.

Tag 4 im Dschungel und die Stimmung ist am Tiefpunkt. Der Grund ist mehrheitlich im Verhalten von Reality-Star Ariel zu finden.

© RTL

Selbst treu bleiben

Sie hat sich mit ihrer sehr direkten Art und Zankereien schon einige Feinde im Camp gemacht. Von den Fans draußen gar nicht zu sprechen... Vor der geplanten Dschungel-Prüfung, bei der Ariel, Eva und Gil teilnehmen hätten sollen, eskalierte die Situation ganz: Als Jan fragt: "Wollt ihr zu dieser Prüfung überhaupt antreten", erklären Gil und Eva sofort ihre Bereitschaft. Ariel hingegen überrascht: "Alle im Team haben Hunger, ich habe Hunger und es tut mir unfassbar leid, aber ich stehe für mich ein. Ich kann mir selbst nicht untreu sein."

© RTL

Prüfungs-Eskalation

Mit Blick auf Eva ergänzt sie: "Und mit Menschen, die nicht ansatzweise meine moralischen Werte vertreten, auf 'ein Team' machen, das geht nicht." Auf Nachfrage von Sonja und Jan wird Ariel noch deutlicher: "Ich akzeptiere es nicht, wenn eine Eva auf dem Weg zur Prüfung mein Kind ins Spiel bringt. Mein Kind hat hier nichts verloren! Mit so einem Menschen kann ich jetzt nicht spielen!"

© RTL

Unverrichteter Dinge

Eva schüttelt fassungslos den Kopf: "Unmöglich, unmöglich! Lass es uns doch versuchen, bitte! Ich habe nicht über dein Kind, sondern über deine Werte gesprochen! Bitte! Bitte mache es doch für uns alle als Team. Leg' doch dein Ego zur Seite, nur fürs Spiel." Doch Ariel bleibt hart: "Nein, meine Tochter hat hier nichts zu suchen!" Als Sonja nachhakt, ob sie damit in Kauf nehme, dass die anderen leer ausgehen, erklärt Ariel: "Ich kann auch mit Gil nicht arbeiten. Was er begangen hat… im Camp kann ich ihn wegblenden, aber ich kann nicht auf Team machen jetzt!" Damit ist die Party endgültig vorbei. Alle weiteren Überredungsversuche scheitern – und ohne einen einzigen Stern geht es zurück ins Camp.

© RTL

Regeländerung?

Die Reaktionen auf dieses Verhalten bleiben nicht aus. Tausende Kommentare überschwemmen die Kommentarspalten zur Show. Viele sind sich einig: Ariel soll aus dem Camp fliegen! RTL soll die Regeln des Spiels ändern und bei Prüfungsverweigerung Teile der Gage abziehen. Ob das passiert, ist fraglich. Denn Ariel sorgt mit ihrer ausnehmend nervigen Art auch für beste Einschaltquoten!