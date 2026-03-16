Schnäppchen-Alarm bei den Oscars 2026: Stars trugen Roben von H&M, Gap & Co.

Glanz, Gloria und… günstig? Bei den 98. Academy Awards in Los Angeles zeigten uns die Stars nicht nur Mega-Klunker, sondern überraschten mit Roben, die unser Budget nicht sprengen. Von H&M bis Gap: Wir zeigen Ihnen, wie glamourös "Low Budget" auf dem teuersten Teppich der Welt aussehen kann!

Während die Hollywood-Elite in sündhaft teuren Roben von Chanel, Louis Vuitton oder Gucci über den wohl berühmtesten roten Teppich der Welt schwebte, sorgte bei den 98. Academy Awards ein ganz anderer Trend für Wow-Momente: High-Street-Glamour! Statt auf unbezahlbare Couture setzten einige Fashionistas auf erschwingliche Labels, die wir alle im Kleiderschrank haben. Wir verraten Ihnen, welche Stars zum Schnäppchen-Look griffen und dabei fabelhafter aussahen als so manche millionenschwere Robe.

Barbie Ferreira setzt auf GAP

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Erinnern Sie sich noch an 1998, als Sharon Stone im schlichten Gap-Hemd zu den Oscars erschien? Barbie Ferreira holte diesen legendären Auftritt nun ins Jahr 2026. In einem elektrisierenden Kobaltblau strahlte der „Euphoria“-Star in einem Design von GapStudio.

Kreativdirektor Zac Posen entwarf für Gap eine Robe, die wie ein lässig um die Hüfte geknotetes Hemd wirkt, aber durch ein Korsett aus 70 Einzelteilen puren Hollywood-Glamour versprüht. Wer hätte gedacht, dass eine ikonische Jeans-Marke so glamourös sein kann?

Jihoon Kim in H&M

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Auch Content Creatorin Jihoon Kim bewies bei den Oscars 2026, dass man für den perfekten Wow-Auftritt keine fünfstelligen Summen hinblättern muss. In einer maßgeschneiderten Robe aus dem Hause H&M raubte sie uns den Atem.

Das Kleid war ein Traum in Puderrosa. Die Korsage mit sichtbaren Stäbchen unter transparenter Perlenspitze verlieh ihr eine Silhouette zum Niederknien. Mit einem hohen Beinschlitz und einer fließenden Schleppe war Jihoon der lebende Beweis: Stil hat nichts mit dem Preisschild zu tun.

Funkelndes Finale von Swarovski

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Was wäre ein Oscar-Look ohne Juwelen? Doch es müssen nicht immer Diamanten im Wert eines Schlosses sein. Diese Stars setzten 2026 auf leistbare Brillanz von Swarovski:

K-Pop-Star Ejae: Die Co-Autorin des Oscar-nominierten Songs „Golden“ strahlte in einem Set aus den neuen Swarovski Created Diamonds.

Inga Ibsdotter Lilleaas: Die norwegische Nominierte („Sentimental Value“) kombinierte zu ihrem Look Schmuck aus den beliebten Kollektionen Matrix und Constella.

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