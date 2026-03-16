98. Oscars: Das ist die Liste aller GewinnerInnen

Die 98. Oscar-Gala im Dolby Theatre wurde zum Triumphzug für Paul Thomas Anderson. Seine Revoluzzersatire „One Battle After Another“ sicherte sich die begehrte Trophäe als „Bester Film“ und ließ den großen Favoriten des Abends hinter sich.

Am Sonntagabend (15. März 2026) krönte die Academy „ One Battle After Another “ zum großen Sieger der Nacht. Die Literaturadaption des 55-jährigen Paul Thomas Anderson reüssierte in insgesamt sechs Kategorien. Neben der Auszeichnung als bester Film konnte Anderson auch den Oscar für die beste Regie sowie für das beste adaptierte Drehbuch entgegennehmen.

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Duell der Giganten

Der Abend war geprägt vom Kopf-an-Kopf-Rennen mit Ryan Cooglers Vampir-Epos „Blood & Sinners“. Der Horrorfilm war mit 16 Nominierungen als absoluter Allzeit-Rekordhalter in das Rennen gegangen, musste sich in der Königskategorie jedoch geschlagen geben.

Die wichtigsten Erfolge des Abends im Überblick:

„One Battle After Another“: 6 Siege (u. a. Bester Film, Beste Regie, Bestes adaptiertes Drehbuch, Bester Nebendarsteller für Sean Penn).

„Blood & Sinners“: 4 Siege (u. a. Bester Hauptdarsteller für Michael B. Jordan, Beste Kamera, Beste Filmmusik).

Michael B. Jordan: Der 39-Jährige sicherte sich seinen ersten Oscar für seine beeindruckende Doppelrolle in „Blood & Sinners“.

98. Oscars - Die Liste der GewinnerInnen 1/9

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9/9 © Getty Images Amy Madigan - "Weapons" © Getty Images Michael B. Jordan für Rolle in "Sinners" © Getty Images Sean Penn - der die Verleihung schwänzte - für "One Battle After Another". © Getty Images Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another" © Getty Images Autumn Durald Arkapaw für "Sinners". Sie ist die erste Frau in der Geschichte der Academy Awards, die mit einem Oscar geehrt wird! © Getty Images Kate Hawley für "Frankenstein" © Getty Images Cassandra Kulukundis, für "One Battle after Another" © Getty Images "A Sentimental Value" © Getty Images Mr Nobody Against Putin

Die Liste aller GewinnerInnen

BESTER FILM "One Battle After Another"

BESTE REGIE Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another")

BESTE HAUPTDARSTELLERIN Jessie Buckley ("Hamnet")

BESTER HAUPTDARSTELLER Michael B. Jordan ("Sinners")

BESTE NEBENDARSTELLERIN Amy Madigan ("Weapons")

BESTER NEBENDARSTELLER Sean Penn ("One Battle After Another")

BESTER INTERNATIONALER FILM "Sentimental Value"

BESTES ORIGINALDREHBUCH Ryan Coogler ("Blood & Sinners")

BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another")

BESTES CASTING "One Battle After Another"

BESTE KAMERA Autumn Durald Arkapaw für "Sinners"

BESTES PRODUKTIONSDESIGN "Frankenstein"

BESTER SCHNITT "One Battle After Another"

BESTES KOSTÜMDESIGN "Frankenstein"

BESTES MAKE-UP UND HAARE "Frankenstein"

BESTE MUSIK Ludwig Goransson für "Sinners"

BESTER SONG "Golden" ("KPop Demon Hunters")

BESTER SOUND "F1"

BESTER ANIMATIONSFILM "KPop Demon Hunters"

BESTE VISUELLE EFFEKTE "Avatar: Fire and Ash"

BESTER DOKUMENTARFILM "Mr. Nobody against Putin"

BESTER DOKUMENTARKURZFILM "All the Empty Rooms"

BESTER ANIMIERTER KURZFILM "The Girl Who Cried Pearls"

BESTER KURZFILM "The Singers" und "Two People Exchanging Saliva"



Historischer Erfolg für Anderson

Für Paul Thomas Anderson markiert dieser Abend einen Wendepunkt in seiner Karriere. Trotz zahlreicher früherer Nominierungen für Meisterwerke wie „There Will Be Blood“ ist dies sein erster Sieg in den Kategorien Regie und Bester Film. Mit insgesamt 13 Nominierungen im Vorfeld bewies „One Battle After Another“ eine enorme Breite an Qualität, die schließlich auch die rund 10.000 stimmberechtigten Academy-Mitglieder überzeugte. Während „Blood & Sinners“ vor allem in den technischen Sparten und durch Jordans Schauspielkunst glänzte, blieb Anderson der unangefochtene Gewinner des Gesamtabends.