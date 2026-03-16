Oscars: Skurril & lustig - Die besten Aussagen des Abends

Eine Auswahl der markantesten Sprüche bei den Academy Awards
Das sind die lustigsten Aussagen der Oscars:
- Conan O'Brien verspottet Timothée Chalamet: Bittere Quittung für seine Ballett-Kritik
- Goldie Hawn bei den Oscars: Was ist mit ihren Gesicht passiert?
Diese Aussagen sorgten für Lacher
- Conan O'Brien legte mit ironischen Eröffnungsworten los: "Als ich letztes Jahr moderierte, hat Los Angeles gebrannt. Aber heuer ist alles super."
- mit Blick auf Timothée Chalamet und seinen abschätzigen Sager über die schwindende Bedeutung der Oper und des Balletts: "Die Security ist heute Abend sehr besorgt. Sie hat Angst vor der Ballett- und Opern-Community."
- über die "echten" Gefühle von Oscargewinnern: "Ich bin immer so beeindruckt wie großzügig die Gewinner sind (...). Diese Bescheidenheit und echte Demut zu sehen, ist immer wieder erfrischend."
- Amy Madigan nach ihrem Oscar-Gewinn in langen Hosen: "(schrilles Hexenlachen) Das ist toll. Ich habe gestern in der Dusche beim Rasieren meiner Beine darüber nachgedacht, was ich sagen soll."
- Mike Hill nach dem Gewinn in der Kategorie bestes Make-up und Haare über die Tortur von Frankensteins Monster: "Jacob Elordi hat dafür nicht weniger als 400 Stunden im Make-up-Sessel gelitten."
- Cassandra Kulukundis als erste Oscar-Gewinnerin in der Casting-Kategorie: "Ich widme diesen Oscar den Casting-Directors, die bisher nie eine Chance hatten, hier herauf zu kommen."
- Paul Thomas Anderson in seiner Dankesrede für bestes adaptiertes Drehbuch: "Jeder Drehbuchautor weiß, dass der wahre Dank an die Familie geht - dafür, dass sie es mit einem aushalten."
Es kam zu einigen Lachern an diesem Abend.