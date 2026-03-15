Goldie Hawn bei den Oscars: Was ist mit ihren Gesicht passiert?

Goldie Hawn erschein mit Tochter Kate Hudson bei den Oscars und sorgte mit ihrem Gesicht für Wirbel.

Goldie Hawn erschien bei der 98. Oscar-Verleihung an der Seite ihrer Tochter Kate Hudson.

Mehr zum Thema

In einem eleganten, schwarzen Kleid strahlte sie wie gewohnt, doch besonders Nahaufnahmen ihres Gesichts wurden in den sozialen Medien sofort zum Thema. Viele Nutzer kommentierten, dass ihre Züge „starr“ oder „übermäßig glatt“ wirkten.

© Getty Images

Das ist ihr Rezept

Goldie Hawn selbst hat sich in der Vergangenheit eher bedeckt zu konkreten Operationen geäußert, steht aber offen zu ihrer Leidenschaft für Wellness und Biohacking. Sie betont oft, dass ihr Aussehen das Resultat von:

Strikter Meditation

Einer zuckerfreien Ernährung

Und vor allem ihrer positiven Lebensphilosophie sei.

Die Reaktion der Fans

Die Meinungen sind gespalten. Während Kritiker finden, dass sie den Punkt für ein „würdevolles Altern“ verpasst hat, verteidigt sie ihre treue Fangemeinde leidenschaftlich. Der Tenor der Unterstützer: „Goldie ist 80! Sie darf mit ihrem Gesicht machen, was sie will, solange sie ihr berühmtes Lachen nicht verliert.“