Ronaldo-Hochzeit am Wochenende? Das steckt hinter den Gerüchten

Cristiano Ronaldo hatte sich den Sommer 2026 wohl ganz anders vorgestellt. Statt den größten Triumph seiner Karriere mit Portugal zu feiern und kurz darauf seine große Liebe Georgina Rodríguez zu heiraten, platzten innerhalb weniger Wochen gleich zwei Herzenswünsche.

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Bei der Fußball-Weltmeisterschaft war für den Superstar im Viertelfinale Endstation. Ausgerechnet Erzrivale Spanien beendete Ronaldos letzte große WM-Mission und ließ den Traum vom goldenen Abschied mit dem Weltmeistertitel zerplatzen. Der Frust war riesig – und nun folgt der nächste Rückschlag.

Mysteriöses Schweigen heizt Spekulationen an

Denn seit Tagen brodelt die Gerüchteküche: Portugal wartete gespannt auf die Hochzeit des Jahres. Boulevardmedien berichteten übereinstimmend, Ronaldo und Georgina würden sich an diesem Wochenende endlich das Jawort geben. Als Traumkulisse wurde zuletzt die märchenhafte Quinta da Regaleira in Sintra gehandelt – eines der spektakulärsten Anwesen des Landes.

Die angebliche Hoochzeitslocation in Sintra. © Anadolu via Getty Images

Öl ins Feuer goss ausgerechnet die Verwaltung des Schlosses. Statt die Gerüchte zu dementieren, gab es lediglich ein geheimnisvolles "Kein Kommentar". Für viele Fans war das fast schon eine Bestätigung. Kurz darauf tauchte sogar eine angebliche Hochzeitseinladung auf. Demnach sollte am Samstag um 17 Uhr geheiratet werden – inklusive strengem Dresscode in Schwarz. In den sozialen Netzwerken explodierten die Spekulationen. Doch aus der Märchenhochzeit wird vorerst nichts!

Das Magazin ¡HOLA! räumt nun mit den Gerüchten auf und stellt klar: Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez werden an diesem Wochenende nicht heiraten. Die tagelangen Spekulationen entpuppen sich damit als Fehlalarm – sehr zur Enttäuschung der Millionen Fans, die bereits auf Bilder der wohl glamourösesten Hochzeit des Jahres gehofft hatten.

Hochzeit noch im Sommer 2026?

Dabei schien der Zeitpunkt perfekt. Bereits vor der Weltmeisterschaft hatte Ronaldo angedeutet, dass die Hochzeit nach dem Turnier stattfinden könnte. Ein genaues Datum nannte der Al-Nassr-Star zwar nie – doch dieser Satz genügte, um die Fantasie der Boulevardpresse wochenlang anzuheizen. Statt Hochzeitsvorbereitungen genießt der 41-Jährige derzeit jedoch die Zeit mit seiner Familie und lässt seine Fans auf Instagram regelmäßig mit Eindrücken aus dem gemeinsamen Urlaub teilhaben.

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Seit fast zehn Jahren gehen Ronaldo und Georgina gemeinsam durchs Leben. Zusammen ziehen sie fünf Kinder groß und gelten als eines der berühmtesten Promi-Paare der Welt. Im vergangenen August machte der Fußball-Superstar seiner Partnerin endlich den Antrag – mit einem gigantischen Diamantring, dessen Wert auf rund fünf Millionen Dollar geschätzt wird. Georgina präsentierte das Schmuckstück stolz auf Instagram und schrieb schlicht: "Ja. Für immer."

Georgina träumt von intimer Hochzeit

Trotz des Luxus und des riesigen Medieninteresses wünschen sich die beiden offenbar keinen Mega-Event. Georgina verriet erst kürzlich im Interview mit Elle, dass sie von einer kleinen, privaten Zeremonie im engsten Familienkreis träumt. Ganz ohne riesige Show – und offenbar auch ohne Zeitdruck.