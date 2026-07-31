Ex-Salzburg-Trainer wird Klopp-Nachfolger

Red Bull hat schnell eine Lösung für die Nachfolge von Jürgen Klopp gefunden.

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Wie die BILD berichtet, wird Roger Schmidt ab 1. Oktober neuer "Global Head of Soccer" des Konzerns. Der 58-Jährige soll künftig die sportliche Linie der internationalen Red-Bull-Fußballprojekte vorgeben.

Schmidt bringt nicht nur langjährige Erfahrung aus dem Profifußball mit, sondern kennt auch die Philosophie des Unternehmens bestens. Zwischen 2012 und 2014 trainierte er höchst erfolgreich Red Bull Salzburg.

LISBON, PORTUGAL - JULY 25: Head Coach Roger Schmidt of SL Benfica before the start of the Pre-Season Friendly match between SL Benfica and Brentford FC at Estadio da Luz on July 25, 2024 in Lisbon, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images) © Getty Images

Red-Bull-Netzwerk

In seiner neuen Funktion wird Schmidt die sportlichen Entwicklungen bei den Red-Bull-Vereinen weltweit begleiten. Dazu zählen unter anderem RB Leipzig, Red Bull Salzburg, die New York Red Bulls, Red Bull Bragantino in Brasilien sowie die Beteiligungen an Leeds United, Paris FC und dem japanischen Klub Ōmiya Ardija.

Roger Schmidt war zuletzt als Berater der japanischen J-League tätig. Davor feierte er große Erfolge bei Benfica Lissabon, wo er in seiner ersten Saison den Meistertitel holte und bis ins Viertelfinale der Champions League vorstieß. Auch bei der PSV Eindhoven hinterließ der Deutsche einen starken Eindruck.

Bei Red Bull übernimmt Schmidt den sportlichen Part innerhalb einer neuen Doppelspitze. Während er für die Fußballstrategie verantwortlich sein wird, kümmert sich Florian Scholz um organisatorische Aufgaben.

Der Trainer wurde in der Vergangenheit immer wieder mit Spitzenvereinen in Verbindung gebracht – darunter Borussia Dortmund, Bayern München und RB Leipzig. Auch der DFB hatte Schmidt einst als möglichen Bundestrainer-Kandidaten im Blick. Nun soll er die Zukunft des Red-Bull-Fußballs mitgestalten.