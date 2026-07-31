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Auch Asien dagegen

Mehrheit dagegen: Infantinos WM-Plan steht vor dem Aus

Ein Mann im Anzug mit FIFA-Logo steht vor unscharfem Hintergrund im Stadion.
© DeFodi Images via Getty Images
Mehrheit der Mitgliedsverbände gegen umstrittene FIFA-Pläne
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Neben Europa und Nordamerika hat sich nun auch Asien gegen die umstrittenen Pläne positioniert. In einer offiziellen Stellungnahme äußerte der Verband große Zweifel daran, dass der Vorschlag umgesetzt werden kann, und erklärte seine Unterstützung für die UEFA und den nord- und mittelamerikanischen Verband Concacaf, die bereits Widerstand angekündigt hatten.

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"Der Fußball hätte niemals in eine solche Lage gebracht werden dürfen", kritisierte der AFC. Besonders alarmierend sei, dass inzwischen sogar ein möglicher Boykott der FIFA-Weltmeisterschaft öffentlich diskutiert werde. Eine solche Entwicklung müsse jeden beunruhigen, der sich um die Zukunft des Fußballs sorge.

Sollten UEFA und Concacaf geschlossen gegen Infantinos Vorhaben stimmen, wäre der Plan nur noch wenige Stimmen vom Scheitern entfernt. Beide Verbände verfügen zusammen über eine große Anzahl an Stimmen im FIFA-Kongress. Auch der AFC mit seinen 46 Mitgliedsverbänden könnte entscheidend werden. Damit wächst der Widerstand gegen Infantinos Vorstoß und ein frühes Aus des Projekts wird immer wahrscheinlicher.

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