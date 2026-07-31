Verschollen: Serie-A-Star spurlos verschwunden

Nicht einmal sein Klub weiß, wo sich der 25-Jährige aufhält.

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Um den sambischen Nationalspieler Lameck Banda herrscht derzeit großes Rätselraten. Der 25-jährige Flügelspieler des italienischen Serie-A-Klubs Lecce ist seit Tagen spurlos verschwunden. Weder der Verein noch Mitspieler oder Personen aus seinem engsten Umfeld sollen laut italienischen Medien wissen, wo sich der Offensivspieler aufhält.

© Getty Images

Eigentlich hätte Banda bereits Mitte Juli zum Trainingsauftakt und zu den obligatorischen medizinischen Untersuchungen erscheinen sollen. Über seine Berater ließ er zunächst ausrichten, dass Probleme mit seinem Reisepass und bürokratische Angelegenheiten seine Rückreise verzögern würden. Danach brach der Kontakt jedoch vollständig ab.

Zwischenzeitlich veröffentlichte Banda auf Instagram ein Video, das ihn beim Fußballspielen in seiner Heimat Sambia zeigte. Wenig später wurde der Beitrag wieder gelöscht. Am 23. Juli wurde der 25-Jährige zudem am Flughafen von Lusaka fotografiert, wo er offenbar die Rückreise nach Italien antreten wollte. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Hinter dem Verschwinden könnte ein Transferstreit stecken. Obwohl Bandas Vertrag im Sommer ausgelaufen war, zog Lecce eine Verlängerungsoption bis 2027. Gleichzeitig soll der saudi-arabische Klub Al-Fateh großes Interesse gezeigt haben. Präsident Saverio Sticchi Damiani kritisierte das Verhalten des Nationalspielers scharf und kündigte Konsequenzen an, sollte Banda nicht bald wieder auftauchen. In der vergangenen Saison war der Offensivspieler mit fünf Toren und vier Assists ein wichtiger Garant für den Klassenerhalt von Lecce.