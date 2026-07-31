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Trainer-Knall

Julian Nagelsmann (39) winkt Blitz-Comeback

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Ein Mann im schwarzen Hemd blickt ernst, unscharfer Hintergrund mit blau-weißen Farbtönen.
© Getty Images
Der ehemalige deutsche Bundestrainer wird mit einem Top-Job in Verbindung gebracht.
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Die neue Saison hat noch nicht einmal begonnen, und schon läuft das internationale Trainerkarussel. Wie berichtet, ist Eddie Howe nicht mehr länger Trainer von Newcastle United – ihm folgt der ehemalige Salzburg-Trainer Matthias Jaissle, der zuletzt höchst erfolgreich al-Ahli in Saudi-Arabien coachte. Damit wird ein lukrativer Posten in der Wüste frei.

Job in der Wüste?

Das saudische Journalisten Walid Saeed spricht von fünf Kandidaten, wobei einer davon wie Jaissle aus Deutschland kommen soll.  Berichten zufolge soll es sich dabei um Julian Nagelsmann handeln, der erst vor wenigen Wochen nach der WM-Blamage als deutscher Bundestrainer zurückgetreten war. Offizielle Bestätigung dafür gibt es allerdings keine.

Im Rennen um den Trainerposten soll auch Arne Slot sein. Der ehemalige Liverpool-Trainer wird aber auch mit dem Amt des holländischen Nationaltrainers in Verbindung gebracht.

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