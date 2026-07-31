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Mit 66 Jahren

Italien-Legende Franco Baresi ist tot

Ein Fußballspieler im rot-schwarzen Trikot von AC Mailand spielt den Ball auf dem Spielfeld.
© Getty Images
Franco Baresi wurde nur 66 Jahre alt.
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Der italienische Fußball trauert um einen der besten Verteidiger in der Geschichte der Squadra Azzurra. Milan-Legende Franco Baresi, Weltmeister und dreifacher Europacupsieger, ist nach schwerer Krankheit im Alter von nur 66 Jahren gestorben. Das teilte sein langjähriger Club AC Milan mit. Laut italienischer Nachrichtenagentur ANSA starb Baresi in der Nacht auf Freitag. Er spielte seine gesamte Karriere von 1978 bis 1997 für die Mailänder und wurde sechsmal Meister.

Milan-Legende

Schon am Mittwoch hatten Berichte von seinem Ableben die Runde gemacht. Sogar Vize-Regierungschef Matteo Salvini hatte auf X kondoliert und war dabei falschen Berichten aufgesessen. Die Rossoneri dementierten umgehend, schrieben aber, dass Baresi "eine schwierige und heikle Phase" durchlebe. Wie die Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" berichtete, war bei Baresi im vergangenen Jahr ein Knoten an der Lunge entfernt worden.

Ein lächelnder Mann mit Schal steht im Stadion vor unscharfem Hintergrund.
© Getty Images

"Es ist unglaublich schwer, den Verlust eines Menschen zu verkünden, der das Herz und die Seele des AC Milan verkörperte", teilte der Traditionsclub mit. Baresis letzter öffentlicher Auftritt im voll besetzten San Siro sei bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele Anfang Februar in Mailand gewesen. Baresi holte mit Milan dreimal die Champions League und wurde 1982 mit der italienischen Nationalmannschaft Weltmeister, allerdings ohne Einsatz. 1994 unterlag er mit der Auswahl im WM-Finale in den USA erst im Elfmeterschießen gegen Brasilien. 1990 wurde er als Italiens Fußballer des Jahres ausgezeichnet.

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