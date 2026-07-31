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Am Broad Peak

Star-Bergsteiger nach Lawinenabgang vermisst

Ein Mann mit schwarzem Hoodie, Jeans und Kappe steht auf blauem Teppich vor Fotowand.
© Getty Images
Am pakistanischen Achttausender Broad Peak ist es zu einem schweren Lawinenunglück gekommen.
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Nach dem Abgang einer Lawine werden derzeit zehn internationale Bergsteiger vermisst. Unter ihnen befindet sich auch der weltweit bekannte Höhenbergsteiger Nirmal "Nimsdai" Purja, der durch seine Rekordbesteigungen und die Netflix-Dokumentation "14 Peaks: Nothing Is Impossible" internationale Bekanntheit erlangte.

Ein Mann in Daunenjacke und Baseballkappe spricht gestikulierend und hat Verletzungen im Gesicht.
© AFP

Neben Purja werden vier weitere Nepalesen, eine US-Amerikanerin, ein Pakistani, eine Bergsteigerin aus dem Oman, ein Chinese sowie eine weitere Person unbekannter Nationalität vermisst. Die Alpinisten gehörten unterschiedlichen Expeditionen an.

Kein Kontakt

Seit dem Lawinenabgang gibt es keinen Kontakt zu den Vermissten. Medienberichten zufolge zeigten die GPS-Tracker mehrerer Bergsteiger innerhalb kürzester Zeit einen Höhenverlust von 500 bis 1.500 Metern – ein Hinweis auf die enorme Wucht der Lawine. Rettungskräfte haben eine groß angelegte Suchaktion eingeleitet.

Ein Mann mit Blumenkränzen wird am Flughafen von einer Menge empfangen, daneben ein großer Blumenstrauß.
© AFP

Purja gilt als einer der erfolgreichsten Höhenbergsteiger der Gegenwart. Der in Nepal geborene und später britische Staatsbürger bestieg 2019 alle 14 Achttausender der Erde in nur 189 Tagen und stellte damit einen damaligen Geschwindigkeitsrekord auf. Seine außergewöhnliche Leistung machte ihn weit über die Bergsteigerszene hinaus bekannt.

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