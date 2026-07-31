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Nach drei jahren

Rätsel um Leichenteile auf Urlaubsinsel gelöst

Dünen mit Gras und breitem Sandstrand bei Sonnenuntergang auf der Insel Texel, Niederlande.
© Getty Images
Nach fast drei Jahren Ermittlungen hat die niederländische Polizei die Identität zweier Männer geklärt, deren Leichenteile 2023 an den Strand der Urlaubsinsel Texel gespült worden waren.
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Spaziergänger hatten damals unter anderem einen bekleideten Unterleib sowie einen abgetrennten Fuß entdeckt. Laboruntersuchungen ergaben, dass die Überreste von zwei verschiedenen Männern stammten.

Leuchtturm auf der Insel Texel mit Möwen am Strand und bewölktem Himmel im Hintergrund.
© Getty Images

Flüchtlings-Drama

Zunächst führten weder DNA-Abgleiche noch andere Ermittlungen zum Erfolg. Der einzige Hinweis war ein Mobiltelefon mit französischer SIM-Karte, das bei einem der Toten gefunden wurde. Schließlich brachte die Zusammenarbeit mit Journalisten und Hilfsorganisationen die Ermittler auf die Spur zweier vermisster Afghanen im Alter von 20 und 27 Jahren. Beide waren vermutlich bei der gefährlichen Überfahrt über den Ärmelkanal in Richtung Großbritannien ums Leben gekommen.

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Mithilfe des Internationalen Roten Kreuzes wurden DNA-Proben von Angehörigen in Afghanistan entnommen. Der Abgleich bestätigte schließlich die Identität der beiden Männer. Die Polizei erklärte, man sei erleichtert, den Familien nach jahrelanger Ungewissheit nun Gewissheit verschaffen zu können. Die sterblichen Überreste waren zuvor anonym auf Texel beigesetzt worden.

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