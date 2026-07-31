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Familienvater auf Heimweg von Python verschlungen

Eine große Python mit geöffnetem Maul liegt im seichten Wasser mit Schwimmpflanzen.
© Getty Images
Schlangen-Drama in Indonesien: Ein 35-jähriger Mann wurde nach einer Party auf dem Heimweg von einer riesigen Netzpython angegriffen und getötet.
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Als der Familienvater nach einer Feier in einem Nachbardorf nicht nach Hause zurückkehrte, machten sich seine Angehörigen auf die Suche nach ihm.

Dabei entdeckten sie Blutspuren und persönliche Gegenstände des Vermissten. Diese führten sie schließlich zu einer rund sieben Meter langen Netzpython. Dorfbewohner töteten die Schlange und öffneten ihren Bauch mit Macheten. Darin fanden sie den leblosen Körper des 35-Jährigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Würgeschlange den Mann zunächst am Bein gepackt, anschließend erdrückt und schließlich im Ganzen verschlungen haben. Ob Alkohol eine Rolle spielte und der Mann sich deshalb nicht mehr befreien konnte, ist bislang unklar.

Die Polizei warnt nun eindringlich davor, allein durch abgelegene Waldgebiete zu gehen. In derselben Provinz auf den Nordmolukken kam es zuletzt bereits mehrfach zu tödlichen Angriffen durch Netzpythons. Die Riesenschlangen gehören zu den größten Schlangenarten der Welt und sind in Indonesien weit verbreitet.

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