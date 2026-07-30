Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 31.07.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Wenn Sie weniger Druck machen, kommt man Ihnen sicher eher entgegen.

Wenn Sie weniger Druck machen, kommt man Ihnen sicher eher entgegen. Beruf: Ordnen Sie erst mal Ihre Prioritäten, um nicht zu viel einzuplanen!

Ordnen Sie erst mal Ihre Prioritäten, um nicht zu viel einzuplanen! Fitness: Mehr Bewegung tut Ihnen sicher gut und füllt Ihren Energietank auf.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nehmen Sie es gelassen hin, wenn man sich etwas unberechenbar verhält.

Nehmen Sie es gelassen hin, wenn man sich etwas unberechenbar verhält. Beruf: Es wird bestimmt viel harmonischer, wenn sie ausnahmsweise nachgeben.

Es wird bestimmt viel harmonischer, wenn sie ausnahmsweise nachgeben. Fitness: Schütteln sie Vorbehalte ab und schwimmen Sie einfach mit dem Strom!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Endlich wieder Spaß. Ernsthaftes Interesse kann auch mehr ermöglichen.

Endlich wieder Spaß. Ernsthaftes Interesse kann auch mehr ermöglichen. Beruf: Gehen Sie voran, man folgt Ihnen gerne. Seien Sie trotzdem geduldiger

Gehen Sie voran, man folgt Ihnen gerne. Seien Sie trotzdem geduldiger Fitness: Viel Energie. Es darf flotter sein, wenn Sie rücksichtsvoll agieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Es wäre ein Fehler, den Partner einzuengen. Spielen Sie einfach mit!

Es wäre ein Fehler, den Partner einzuengen. Spielen Sie einfach mit! Beruf: Wer für alles offenbleibt, kommt auch mit Überraschungen gut zurecht.

Wer für alles offenbleibt, kommt auch mit Überraschungen gut zurecht. Fitness: Möglichst locker und flexibel, um Konfrontationen zu vermeiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Geben Sie das Kommando ab, denn Toleranz ist definitiv unerlässlich.

Geben Sie das Kommando ab, denn Toleranz ist definitiv unerlässlich. Beruf: Es wäre eine gute Idee, anderen mehr kreativen Spielraum zu gewähren.

Es wäre eine gute Idee, anderen mehr kreativen Spielraum zu gewähren. Fitness: Achten Sie auf Ihren Kreislauf und schalten Sie lieber etwas zurück!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Nehmen Sie es nicht so genau, man will sich vor allem gut amüsieren.

Nehmen Sie es nicht so genau, man will sich vor allem gut amüsieren. Beruf: Nutzen Sie die Chance, sich mit anderen konstruktiv zu arrangieren!

Nutzen Sie die Chance, sich mit anderen konstruktiv zu arrangieren! Fitness: Flexibilität ist das wichtigste Gebot, um den Stress zu reduzieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Man flirtet bestimmt gerne mit Ihnen. Mit Verstand, nicht übermütig!

Man flirtet bestimmt gerne mit Ihnen. Mit Verstand, nicht übermütig! Beruf: Eine diplomatische Mission für Sie: Schaffen Sie kluge Kompromisse!

Eine diplomatische Mission für Sie: Schaffen Sie kluge Kompromisse! Fitness: Die Motivation passt heute. Kluge Einteilung ist aber genauso wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nehmen Sie sich mal zurück! Sonst könnte man Ihnen aus dem Weg gehen.

Nehmen Sie sich mal zurück! Sonst könnte man Ihnen aus dem Weg gehen. Beruf: Keine Konfrontationen! Damit vergeuden Sie nur unnötig Ihre Kräfte.

Keine Konfrontationen! Damit vergeuden Sie nur unnötig Ihre Kräfte. Fitness: Sich mehr Ruhe zu gönnen, ist ein in jeder Hinsicht sinnvoller Ansatz.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Unverbindliches Flirten ist erlaubt., solange Sie nicht zu weit gehen.

Unverbindliches Flirten ist erlaubt., solange Sie nicht zu weit gehen. Beruf: Je kooperativer Sie sich einbringen, desto besser kommen Sie voran.

Je kooperativer Sie sich einbringen, desto besser kommen Sie voran. Fitness: Teilen Sie sich Ihre Kräfte gut ein! Maßvoll haben Sie mehr Reserven.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Versuchen Sie es doch mit humorvoller Annäherung, die kommt gut an!

Versuchen Sie es doch mit humorvoller Annäherung, die kommt gut an! Beruf: Nutzen Sie heute die Gelegenheit, sich einvernehmlich zu arrangieren.

Nutzen Sie heute die Gelegenheit, sich einvernehmlich zu arrangieren. Fitness: Ganz locker und flexibel durch den Tag! Spaß bietet beste Entspannung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Sie sind bestimmt willkommen. Auch Partnerschaften blühen heute auf.

Sie sind bestimmt willkommen. Auch Partnerschaften blühen heute auf. Beruf: Ein guter Tag für praktische Anschaffungen und um Kontakte zu pflegen.

Ein guter Tag für praktische Anschaffungen und um Kontakte zu pflegen. Fitness: Aus all der positiven Resonanz beziehen Sie sicher sehr viel Energie.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.