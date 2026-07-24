Astro-Woche
25.7. – 31.7.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Es wäre klüger, Ihre innere Unruhe zu bezähmen und sich bis Dienstag in Zurückhaltung zu üben. Ab Mittwoch ist alles wieder wesentlich unbeschwerter.
- Gesundheit: Übernehmen Sie sich nur nicht mit Ihren Ambitionen: Weniger und vorsichtiger, zumindest bis Dienstag!
- Beruf: Gehen Sie mit Widerständen geduldig und diplomatisch um! Steter Tropfen höhlt den Stein.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Schon ein bisschen entspannter und lockerer? Dann könnte es am Montag und Dienstag ziemlich heiß werden. Da wirken Sie auf jeden Fall sehr anziehend.
- Gesundheit: Bis Dienstag steigt Ihre Formkurve kontinuierlich an. Ab Mittwoch lieber ein bisschen kürzertreten!
- Beruf: Sie kommen bis Dienstag mit Ihrem Auftreten sehr gut an. Seien Sie aber kompromissbereit!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Je vernünftiger und geduldiger Sie sich bis Dienstag präsentieren, desto beglückender kann es ab Mittwoch werden. Nutzen Sie dieses Glück mit Verstand!
- Gesundheit: Abschalten am Wochenende, Nerven schonen bis Dienstag! Ab Mittwoch sind Sie in bestechender Hochform.
- Beruf: Warten Sie mit wichtigen Terminen und Vorhaben bis Mittwoch zu! Da setzen Sie sich durch.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Diese Woche geht es etwas turbulent zu. Lassen Sie sich dadurch nicht verunsichern und bleiben Sie auf sicherem Kurs! Geduld und keine Kurzschlüsse!
- Gesundheit: Schonen Sie sich am Montag und Dienstag, vor allem Ihre Nerven! Ab Mittwoch setzt Entspannung ein.
- Beruf: Ohne Kompromisse wird es nicht gehen. Stimmen Sie ruhig mal ungewöhnlichen Lösungen zu!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Am Wochenende darf es ruhig hoch hergehen. Umso alltagstauglicher sollten Sie am Montag und Dienstag sein. Und ab Mittwoch einfach mal stillhalten!
- Gesundheit: Nur nicht zu viel des Guten! Schalten Sie ab Montag etwas zurück, sonst wird es ab Mittwoch mühsam.
- Beruf: Vernünftige Lösungen sind gefragt. Schießen Sie also mit Ihren Ambitionen nicht übers Ziel!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Cool bleiben am Wochenende. Sie werden mit einem Liebeshoch am Montag und Dienstag entschädigt. Halten Sie die Stimmung ab Mittwoch weiterhin hoch!
- Gesundheit: Bis Dienstag sollten Sie mit Ihren Kräften vernünftig haushalten. Ab Mittwoch wird alles leichter.
- Beruf: Vorstellungstermine am Montag und Dienstag! Seien Sie nur in Verhandlungen etwas flexibler!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Sie sollten jetzt unbedingt auf die Stimme der Vernunft hören und Differenzen nicht eskalieren lassen. Die Stimmung bessert sich bereits ab Mittwoch.
- Gesundheit: Möglichst viel Ruhe bis Dienstag! Schonen Sie sich, pflegen Sie sich! Ab Mittwoch sind Sie in Form.
- Beruf: Zähe Verhandlungen und Gespräche. Erst ab Mittwoch kommt wieder mehr Bewegung in die Dinge.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Alles viel zu nebulös und oberflächlich für Ihre Ansprüche? Es kommt jetzt auf eine pragmatische Haltung an. Und ab Mittwoch vor allem auf Toleranz.
- Gesundheit: Montag und Dienstag sind gute Tage für die Schönheitspflege. Ab Mittwoch ist Gelassenheit gefordert.
- Beruf: Überzeugungsarbeit braucht noch Zeit. Konzentrieren Sie sich vorerst mal auf Naheliegendes!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Wenn Sie unbeschwert mitspielen, kann es schon am Wochenende und ab Mittwoch sehr heiter und beglückend werden. Ernsthafter am Montag und Dienstag!
- Gesundheit: Lieber etwas vorsichtiger und sehr fokussiert bis Dienstag! Ab Mittwoch kommt mehr Leichtigkeit auf.
- Beruf: Allein Ihren Finanzen zuliebe wäre es klug, sich einsichtig und vernünftig zu arrangieren.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Freuen Sie sich auf ein Liebeshoch am Montag und Dienstag! Da sind Sie bestimmt begehrt. Ab Mittwoch sollten Sie mehr Leichtigkeit an den Tag legen.
- Gesundheit: Widmen Sie sich am Montag und Dienstag mal in Ruhe Ihrer Schönheit. Ihre Nerven brauchen Entspannung.
- Beruf: Es bringt nichts, auf Ihrer Meinung zu beharren. Überdenken Sie Ihre Argumente lieber noch!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Wenn man sich auf Sie verlassen kann, ist Ihre Gesellschaft diese Woche willkommen, speziell ab Mittwoch. Alltagstauglichkeit und Heiterkeit punkten.
- Gesundheit: Bis Dienstag sollten Sie Ihr Tempo drosseln und sehr konzentriert vorgehen. Volle Power ab Mittwoch.
- Beruf: Finanzielle Fragen bis Dienstag klären. Gute Tage ab Mittwoch, um neue Kontakte zu knüpfen.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Rückzug und Zurückhaltung am Wochenende! Für eine vernünftige Annäherung sind Montag und Dienstag ideal. Aber lieber Taten als Worte sprechen lassen.
- Gesundheit: Mental sind Sie stark, physisch sollten Sie sich aber schonen. Ab Mittwoch kriegen Sie mehr Energie.
- Beruf: Es geht immer noch um eine pragmatische Haltung. Schieben Sie Ihre Pläne daher noch auf!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90
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