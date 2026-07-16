Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 17.7.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Wer sich für die Vernunft entscheidet, ist heute bestens aufgehoben.

Wer sich für die Vernunft entscheidet, ist heute bestens aufgehoben. Beruf: Denken Sie ein bisschen pragmatischer, nur an den nächsten Schritt!

Denken Sie ein bisschen pragmatischer, nur an den nächsten Schritt! Fitness: Vereinfachen Sie Programm und Aufwand! Dann geht es zügig dahin.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nehmen Sie sich genügend Zeit für die Liebe! Singles sollten ausgehen.

Nehmen Sie sich genügend Zeit für die Liebe! Singles sollten ausgehen. Beruf: Ihr Realitätssinn ist gefragt. Guter Tag auch für Finanzverhandlungen.

Ihr Realitätssinn ist gefragt. Guter Tag auch für Finanzverhandlungen. Fitness: Sie sind in Bestform. Gute Gelegenheit, sich sportlich zu trimmen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Prüfen Sie Ihre Gefühle nüchtern und genau, statt voreilig zu handeln!

Prüfen Sie Ihre Gefühle nüchtern und genau, statt voreilig zu handeln! Beruf: Mehr Selbstdisziplin, um Ärgernisse und Streitigkeiten zu vermeiden!

Mehr Selbstdisziplin, um Ärgernisse und Streitigkeiten zu vermeiden! Fitness: Durchatmen und in kleinen Schritten vorgehen! Und genauer schauen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Gut, wenn der Verstand am Wort ist. Dann ist alles im grünen Bereich.

Gut, wenn der Verstand am Wort ist. Dann ist alles im grünen Bereich. Beruf: Einfache Lösungen sind die besten und finden auch positiven Widerhall.

Einfache Lösungen sind die besten und finden auch positiven Widerhall. Fitness: Vernünftige Einsichten geben Sicherheit und beruhigen auch Ihre Seele.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Zurück auf den Boden der Tatsachen, um auch alltagstauglich zu sein!

Zurück auf den Boden der Tatsachen, um auch alltagstauglich zu sein! Beruf: Gemeinschaftsdienliches Handeln garantiert auch ökonomischen Erfolg.

Gemeinschaftsdienliches Handeln garantiert auch ökonomischen Erfolg. Fitness: Mehr Verantwortungsgefühl! Auch die eigene Gesundheit betreffend.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Man schätzt Sie heute sehr. Seien Sie einfach rechtzeitig zur Stelle!

Man schätzt Sie heute sehr. Seien Sie einfach rechtzeitig zur Stelle! Beruf: Sie sollten heute die Richtung vorgeben! Man folgt Ihnen sicher gerne.

Sie sollten heute die Richtung vorgeben! Man folgt Ihnen sicher gerne. Fitness: Sie sind motiviert und konzentriert und kriegen alles wunschgemäß hin.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Genießen Sie es doch einfach mal, sich sicher aufgehoben zu wissen!

Genießen Sie es doch einfach mal, sich sicher aufgehoben zu wissen! Beruf: Idealer Tag, um klare Prioritäten festzulegen und Ordnung zu schaffen.

Idealer Tag, um klare Prioritäten festzulegen und Ordnung zu schaffen. Fitness: Konzentration auf Wesentliches! Alles Erledigte schafft Zufriedenheit.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Ganz cool und pragmatisch! Das wirkt heute sicher am attraktivsten.

Ganz cool und pragmatisch! Das wirkt heute sicher am attraktivsten. Beruf: : Disziplin führt zum Erfolg. Daher Notwendiges konsequent abarbeiten!

: Disziplin führt zum Erfolg. Daher Notwendiges konsequent abarbeiten! Fitness: Wer sich effizient zu organisieren weiß, entfaltet noch mehr Energie.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Spannungen nicht eskalieren lassen! Lenken Sie lieber vernünftig ein.

Spannungen nicht eskalieren lassen! Lenken Sie lieber vernünftig ein. Beruf: Einfach nur pflichtbewusst! Vorgaben also ohne Wenn und Aber erfüllen!

Einfach nur pflichtbewusst! Vorgaben also ohne Wenn und Aber erfüllen! Fitness: Viel gelassener, sonst sind Sie nahe dran, sich wieder zu überfordern!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Sie haben heute ziemlich gute Karten. Ihre coole Haltung kommt an.

Sie haben heute ziemlich gute Karten. Ihre coole Haltung kommt an. Beruf: Auf zu Vorstellungsterminen! Gesprächsbereit, nicht rechthaberisch!

Auf zu Vorstellungsterminen! Gesprächsbereit, nicht rechthaberisch! Fitness: Sie haben alles gut im Griff. Denken Sie auch an mentale Entspannung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gut, wenn man auf Sie zählen kann. Dann kann wieder Ruhe einkehren.

Gut, wenn man auf Sie zählen kann. Dann kann wieder Ruhe einkehren. Beruf: Erst mal klug planen, dann konsequent und diszipliniert durch den Tag!

Erst mal klug planen, dann konsequent und diszipliniert durch den Tag! Fitness: Wenn Sie heute Ordnung schaffen, fühlen Sie sich sicher viel wohler.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.