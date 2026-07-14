Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 15.07.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Seien Sie charmant, aber in Ihrer Haltung insgesamt viel ernsthafter.

Seien Sie charmant, aber in Ihrer Haltung insgesamt viel ernsthafter. Beruf: Wer sich mit wohldurchdachten Ideen einbringt, ist sicher willkommen.

Wer sich mit wohldurchdachten Ideen einbringt, ist sicher willkommen. Fitness: Wer sich die Latte nicht zu hochlegt, kriegt alles viel besser hin.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Geben Sie nach und beugen Sie sich den Wünschen Ihres Gegenübers!

Geben Sie nach und beugen Sie sich den Wünschen Ihres Gegenübers! Beruf: Geduldig taktieren! Schließen Sie sich den Ideen anderer erst mal an!

Geduldig taktieren! Schließen Sie sich den Ideen anderer erst mal an! Fitness: Wenn Sie schon Stress haben, sollten Sie dafür einen Ausgleich finden.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Herz ist heute Trumpf. Sie sollten trotzdem mehr auf den Verstand hören.

Herz ist heute Trumpf. Sie sollten trotzdem mehr auf den Verstand hören. Beruf: Punkten Sie mit Kreativität! Guter Tag, um neue Ideen einzubringen.

Punkten Sie mit Kreativität! Guter Tag, um neue Ideen einzubringen. Fitness: Seien Sie mal bereit, den Stress loszulassen und mehr Spaß zu haben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Keinen Erwartungsdruck! Geben Sie Ihrem Gegenüber mehr Spielraum!

Keinen Erwartungsdruck! Geben Sie Ihrem Gegenüber mehr Spielraum! Beruf: Gehen Sie großzügig mit Ideen anderer um! Toleranz fördert Teamgeist.

Gehen Sie großzügig mit Ideen anderer um! Toleranz fördert Teamgeist. Fitness: Gehen Sie unter die Leute, lassen Sie sich von guter Laune anstecken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Herzklopfen? Schnelle Erfolge gibt es nur, wenn man Ihnen vertraut.

Herzklopfen? Schnelle Erfolge gibt es nur, wenn man Ihnen vertraut. Beruf: Ihr Auftreten kommt gut an, argumentieren Sie aber ganz pragmatisch!

Ihr Auftreten kommt gut an, argumentieren Sie aber ganz pragmatisch! Fitness: Sie sind mental stark. Nur besser auf Blutdruck und Kreislauf achten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Selbstbewusst und charmant! Lieber genau zuhören und weniger reden!

Selbstbewusst und charmant! Lieber genau zuhören und weniger reden! Beruf: Mehr Anerkennung für die Ideen anderer! Behalten Sie Kritik für sich!

Mehr Anerkennung für die Ideen anderer! Behalten Sie Kritik für sich! Fitness: Lassen Sie Probleme mal los! Etwas lockerer haben Sie viel mehr Spaß.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Putzen Sie sich richtig heraus! Man schaut heute sehr auf das Äußere.

Putzen Sie sich richtig heraus! Man schaut heute sehr auf das Äußere. Beruf: Glänzen Sie mit kreativen Einfällen, dafür hat man heute viel übrig.

Glänzen Sie mit kreativen Einfällen, dafür hat man heute viel übrig. Fitness: Ein Hoch auf die Lebensfreude! Lassen Sie wieder mehr Fröhlichkeit zu!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Offener und herzlicher! Geheimniskrämerei weckt sicher nur Misstrauen.

Offener und herzlicher! Geheimniskrämerei weckt sicher nur Misstrauen. Beruf: Gute Ideen müssen nicht immer tiefgründig sein. Denken Sie praktisch!

Gute Ideen müssen nicht immer tiefgründig sein. Denken Sie praktisch! Fitness: Es könnte anstrengend werden. Zurückzuschalten wäre bestimmt klüger.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Liebesbeweise sind gefragt. Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite!

Liebesbeweise sind gefragt. Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite! Beruf: Wer sich unterordnet, ohne zu streiten, hat sicher bessere Chancen.

Wer sich unterordnet, ohne zu streiten, hat sicher bessere Chancen. Fitness: Sport sollte heute nicht zu kurz kommen. Sie brauchen dieses Ventil.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Strahlen Sie Lebensfreude aus! Dann klopft die Liebe noch lauter an.

Strahlen Sie Lebensfreude aus! Dann klopft die Liebe noch lauter an. Beruf: Denken Sie positiv und gehen Sie unvoreingenommen an alles heran!

Denken Sie positiv und gehen Sie unvoreingenommen an alles heran! Fitness: Nehmen Sie heute nichts zu ernst! Spaß zu haben ist am wichtigsten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gehen Sie mit Gefühlen achtsam um! Spaß und Ernst klug mischen!

Gehen Sie mit Gefühlen achtsam um! Spaß und Ernst klug mischen! Beruf: Beteiligen Sie sich an kreativen Prozessen, ohne sich aufzudrängen!

Beteiligen Sie sich an kreativen Prozessen, ohne sich aufzudrängen! Fitness: Zu viel zumuten sollten Sie sich nicht. Also selektiver und langsamer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.