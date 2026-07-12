Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 13.7.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Hören Sie Ihrem Partner zu! Mitdenken und mitfühlen sind angesagt!

Hören Sie Ihrem Partner zu! Mitdenken und mitfühlen sind angesagt! Beruf: Komplikationen könnten nerven. Ohne Ruhe und Geduld geht es nicht.

Komplikationen könnten nerven. Ohne Ruhe und Geduld geht es nicht. Fitness: Relaxen! Stress und Ärger sorgen sonst für körperliches Unbehagen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Wenn Sie sich gefühlvoller geben, sind Sie noch viel begehrenswerter.

Wenn Sie sich gefühlvoller geben, sind Sie noch viel begehrenswerter. Beruf: Handeln Sie nicht nur pragmatisch! Hilfsbereitschaft ist heute wichtig.

Handeln Sie nicht nur pragmatisch! Hilfsbereitschaft ist heute wichtig. Fitness: Denken Sie auch an Ihre seelischen Bedürfnisse! Ruhe täte Ihnen gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Seien Sie einfühlsam und geduldig! Ein Tag für liebevolle Aussprachen.

Seien Sie einfühlsam und geduldig! Ein Tag für liebevolle Aussprachen. Beruf: Innehalten und zuhören! Einwände und Bedenken sind sicher berechtigt.

Innehalten und zuhören! Einwände und Bedenken sind sicher berechtigt. Fitness: Es wäre gut, ein bisschen kürzer zu treten und die Nerven zu schonen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: : Seien Sie einfach nur verlässlich, dann kommt die Liebe nicht zu kurz.

: Seien Sie einfach nur verlässlich, dann kommt die Liebe nicht zu kurz. Beruf: Ihre Vorschläge sind sicher nützlich. Pragmatische Argumente punkten.

Ihre Vorschläge sind sicher nützlich. Pragmatische Argumente punkten. Fitness: Sie sind wieder sehr empfindlich. Legen Sie lieber mehr Pausen ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sensibler und achtsam! Man will sich heute vor allem geborgen fühlen.

Sensibler und achtsam! Man will sich heute vor allem geborgen fühlen. Beruf: Üben Sie die Kunst des Zuhörens, fühlen Sie sich mehr in andere ein!

Üben Sie die Kunst des Zuhörens, fühlen Sie sich mehr in andere ein! Fitness: Achten Sie auch auf Ihre eigenen Bedürfnisse, versorgen Sie sich gut!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Auch wenn man Sie liebt, sollten Sie sich viel einfühlsamer verhalten.

Auch wenn man Sie liebt, sollten Sie sich viel einfühlsamer verhalten. Beruf: Lieber länger nachdenken! Und gehen Sie auf die Wünsche anderer ein!

Lieber länger nachdenken! Und gehen Sie auf die Wünsche anderer ein! Fitness: Planen Sie mehr Zeit für Ihr Wohlbefinden ein und verwöhnen Sie sich!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wer sich Frust ersparen möchte, ist vernünftiger und verständnisvoll.

Wer sich Frust ersparen möchte, ist vernünftiger und verständnisvoll. Beruf: Besser, Sie geben eigene Fehler zu, statt rechthaberisch zu reagieren!

Besser, Sie geben eigene Fehler zu, statt rechthaberisch zu reagieren! Fitness: : Erst mal tief entspannen und dann mit kühlem Kopf durch den Tag!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Wenn man mit Ihnen über alles reden kann, tun sich neue Chancen auf.

Wenn man mit Ihnen über alles reden kann, tun sich neue Chancen auf. Beruf: Ein guter Tag für Ihre Anliegen, wenn Sie sie pragmatisch verpacken.

Ein guter Tag für Ihre Anliegen, wenn Sie sie pragmatisch verpacken. Fitness: Starke Motivation. Besinnen Sie sich auf eine gesündere Lebensweise!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Wer sich in sein Gegenüber einfühlt, kann auch mal liebevoll zuhören.

Wer sich in sein Gegenüber einfühlt, kann auch mal liebevoll zuhören. Beruf: Mehr Rücksicht auf andere! Es ist wichtig, das Miteinander zu stärken.

Mehr Rücksicht auf andere! Es ist wichtig, das Miteinander zu stärken. Fitness: Endlich entschleunigen! Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Bedürfnisse!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Man ist Ihnen sehr gewogen. Heute braucht man aber mehr Feingefühl.

Man ist Ihnen sehr gewogen. Heute braucht man aber mehr Feingefühl. Beruf: Geduldiger mit anderen! Wer Rücksicht nimmt, erreicht bestimmt mehr.

Geduldiger mit anderen! Wer Rücksicht nimmt, erreicht bestimmt mehr. Fitness: : Heute könnten Sie sich auch überfordern. Schalten Sie lieber zurück!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Pure Vernunft reicht heute nicht. Seien Sie daher viel einfühlsamer!

Pure Vernunft reicht heute nicht. Seien Sie daher viel einfühlsamer! Beruf: Tun Sie heute etwas mehr für das Teamwork, damit sich alle wohlfühlen!

Tun Sie heute etwas mehr für das Teamwork, damit sich alle wohlfühlen! Fitness: Vorrang für's seelische Wohlbefinden. Viel gelassener durch den Tag!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.