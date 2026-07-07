Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 08.07.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Auch wenn die Versuchung sehr groß ist: Bleiben Sie auf sicherem Kurs!

Auch wenn die Versuchung sehr groß ist: Bleiben Sie auf sicherem Kurs! Beruf: Ein sehr guter Tag für neue Initiativen. Aber in vernünftigem Rahmen!

Ein sehr guter Tag für neue Initiativen. Aber in vernünftigem Rahmen! Fitness: Sie sind ein Energiebündel. Nur nicht zu viel Stress, planen Sie klug!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Lassen Sie sich nicht zweimal bitten! Zauderer haben das Nachsehen.

Lassen Sie sich nicht zweimal bitten! Zauderer haben das Nachsehen. Beruf: Packen Sie entschlossen mit an! Sorgen Sie nur für geduldige Planung!

Packen Sie entschlossen mit an! Sorgen Sie nur für geduldige Planung! Fitness: Viel Power, gute Konzentration. Das sollten Sie auch sportlich nutzen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Es könnte schnell gehen. Sie sollten trotzdem alles vernünftig klären.

Es könnte schnell gehen. Sie sollten trotzdem alles vernünftig klären. Beruf: Es geht voran. Verhandlungsoffensive mit Teamgeist, nicht egoistisch!

Es geht voran. Verhandlungsoffensive mit Teamgeist, nicht egoistisch! Fitness: Sie sind heute sowohl physisch als auch intellektuell bestens in Form.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Spannung liegt in der Luft. Reagieren Sie gelassen auf Provokationen!

Spannung liegt in der Luft. Reagieren Sie gelassen auf Provokationen! Beruf: Allzu große Herausforderungen? Bleiben Sie auf der sicheren Seite!

Allzu große Herausforderungen? Bleiben Sie auf der sicheren Seite! Fitness: Erhöhte Vorsicht in jeder Hinsicht. Fuß vom Gas und keinerlei Risiko!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Genießen Sie heute noch Ihr Liebesglück! Sie sind bestimmt begehrt.

Genießen Sie heute noch Ihr Liebesglück! Sie sind bestimmt begehrt. Beruf: Keine voreiligen Entscheidungen! Gehen Sie lieber auf Nummer sicher!

Keine voreiligen Entscheidungen! Gehen Sie lieber auf Nummer sicher! Fitness: Nicht zu schnell loslegen! Realistisch planen, konzentriert vorgehen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Zögern Sie nicht. Man erwartet heute mehr Feuer und mehr Initiative!

Zögern Sie nicht. Man erwartet heute mehr Feuer und mehr Initiative! Beruf: Reifliche Überlegung ist sinnvoll. Trotzdem tatkräftig mitanpacken!

Reifliche Überlegung ist sinnvoll. Trotzdem tatkräftig mitanpacken! Fitness: Ihre Konzentration ist beeinträchtigt. Also lieber etwas vorsichtiger!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Die Mond-Opposition sorgt für Unruhe. Bändigen Sie Ihre Emotionen!

Die Mond-Opposition sorgt für Unruhe. Bändigen Sie Ihre Emotionen! Beruf: Überfordert mit neuen Initiativen? Cool bleiben, kooperativ reagieren!

Überfordert mit neuen Initiativen? Cool bleiben, kooperativ reagieren! Fitness: Lassen Sie sich nicht stressen! Innehalten, durchatmen, konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Erotisch aufgeheiztes Klima. Was sagt die Stimme der Vernunft dazu?

Erotisch aufgeheiztes Klima. Was sagt die Stimme der Vernunft dazu? Beruf: Unterstützen Sie neue Initiativen, auch wenn Sie anderer Meinung sind!

Unterstützen Sie neue Initiativen, auch wenn Sie anderer Meinung sind! Fitness: Bringen Sie Ihre Motivation und Ihren Kreislauf sportlich in Schwung!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Denken Sie auch an morgen, bevor Ihre Gefühle mit Ihnen durchgehen!

Denken Sie auch an morgen, bevor Ihre Gefühle mit Ihnen durchgehen! Beruf: Guter Tag für Ihre Anliegen. Sichern Sie sich vor allem finanziell ab!

Guter Tag für Ihre Anliegen. Sichern Sie sich vor allem finanziell ab! Fitness: Vorrang für die Konzentration, dann passt sich Ihr Tempo optimal an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wenn Sie sich heute rechthaberisch geben, ist die Stimmung im Eimer.

Wenn Sie sich heute rechthaberisch geben, ist die Stimmung im Eimer. Beruf: Kein Tag, um zu diskutieren. Überdenken Sie Ihre Einwände nochmals!

Kein Tag, um zu diskutieren. Überdenken Sie Ihre Einwände nochmals! Fitness: Es wird anstrengend. Nehmen Sie Hilfe an, statt sich hetzen zu lassen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Lockt der Ruf des Abenteuers? Werden Sie jetzt nur nicht leichtsinnig!

Lockt der Ruf des Abenteuers? Werden Sie jetzt nur nicht leichtsinnig! Beruf: Respektieren Sie klare Vorgaben und unterstützen Sie das Teamwork!

Respektieren Sie klare Vorgaben und unterstützen Sie das Teamwork! Fitness: Setzen Sie Sport auf ihre Tagesordnung, um die Anspannung abzubauen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.