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Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.06.2026

Vollmond am 30. Juni 2026: Diese Sternzeichen erleben einen Wendepunkt in der Liebe

4.7. – 10.7.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

27.6. – 3.7.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.07.2026

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 02.07.2026

Das sollten Sie in der Woche vom 29. Juni bis 5. Juli laut Mondkalender tun

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 01.07.2026

So stehen Ihre Sterne am 29.06.2026

Juli 2026: Ihr Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers