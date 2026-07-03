Astro-Woche
4.7. – 10.7.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Montag bis Mittwoch sind perfekte Tage, um Ihr Liebes- und Beziehungsglück nachhaltig zu festigen. Gebundene sollten auf der sicheren Seite bleiben.
- Gesundheit: Eine sehr gute Woche auch, um Ihre Attraktivität zu unterstreichen. Stylen Sie sich wieder mal neu!
- Beruf: Der rückläufige Merkur empfiehlt sehr überlegtes Vorgehen. Keine impulsiven Entscheidungen!
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Bleiben Sie noch bis Donnerstag cool und geduldig! Spätestens am Freitag wendet sich das Blatt. Dann ist Ihnen Venus wieder ganz besonders gewogen.
- Gesundheit: Sie kommen im Laufe dieser Woche immer besser in Form und wirken ab Donnerstag auch sehr attraktiv.
- Beruf: Auch finanziell geht es zusehends aufwärts. Ab Freitag ist alles wieder im grünen Bereich.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Möglichst zurückhaltend und verständnisvoll bis Montag. Wenn es da zu Spannungen kommt, könnten sich Beziehungsprobleme bis Freitag ernsthaft zuspitzen.
- Gesundheit: Versuchen Sie, den Stress zu reduzieren und geben Sie weniger Gas. Besser läuft es erst ab Dienstag.
- Beruf: Nehmen Sie sich Zeit, alles genau zu kontrollieren und sichern Sie sich finanziell gut ab!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Bis Montag sind Sie mit Ihrer Fürsorglichkeit bestimmt sehr willkommen. Am Dienstag und Mittwoch wäre es aber besser, mehr Respektabstand zu halten.
- Gesundheit: Sie starten gut und motiviert in die neue Woche. Ab Dienstag sollten Sie aber Ihre Nerven schonen.
- Beruf: Die Empfehlung: Den einen oder anderen Schritt zurück zu tun und Ihre Pläne zu überdenken.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Nutzen Sie die Tage bis Mittwoch, um Ihr Liebesleben möglichst nachhaltig zu festigen. Ab Donnerstag kommt es auf die Alltagstauglichkeit der Liebe an.
- Gesundheit: Auch Ihrer Attraktivität und Fitness sollten Sie bis Mitte der Woche viel mehr Augenmerk schenken.
- Beruf: Machen Sie jetzt nicht zu viel Druck! Es ist bestimmt sinnvoller, geduldiger zu verhandeln.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Endlich steuern Sie auf ein neues Liebeshoch zu, das schon am Donnerstag einsetzt. Nur nicht wieder zu eigensinnig, sondern flexibel und pragmatisch!
- Gesundheit: Mars könnte für enormen Stress sorgen, speziell bis Montag. Halten Sie inne und schalten Sie zurück!
- Beruf: Es ist wichtig, alles ganz genau zu analysieren und an großen Entscheidungen noch zu feilen.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Mars weckt Ihre Lust an Eroberungen. Lehnen Sie sich bloß nicht zu weit aus dem Fenster, denn ab Donnerstag gibt die Stimme der Vernunft den Ton an.
- Gesundheit: Gönnen Sie Ihren Nerven so viel Erholung wie möglich! Und ab Dienstag unbedingt etwas kürzertreten!
- Beruf: Lassen Sie sich mit Entscheidungen lieber Zeit und wägen Sie alle Optionen ganz genau ab!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Das spannungsgeladene Venus-Quadrat zu Ihrer Sonne ist am Freitag überstanden. Dann gewinnt die Vernunft die Oberhand und es kehrt wieder Ruhe ein.
- Gesundheit: Gute Stimmung und mentales Hoch bis Montag. Seien Sie aber ab Donnerstag lieber etwas vorsichtiger!
- Beruf: Ihre analytischen Fähigkeiten und Ihre Gründlichkeit sind wichtig, um Fehler zu vermeiden.
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Zurückhaltung am Wochenende lohnt sich, damit Sie Ihr Liebeshoch am Dienstag und Mittwoch noch genießen können. Lenken Sie danach aber vernünftig ein!
- Gesundheit: Sie merken schon bis Montag, dass es wieder anstrengender wird. Maß halten und kein Risiko eingehen!
- Beruf: Dienstag und Mittwoch sind Ihre Erfolgstage. Drängen Sie trotzdem nicht auf Entscheidungen!
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Freuen Sie sich auf das Liebeshoch, das ab Donnerstag auf Sie zukommt und nehmen Sie die kleinen Turbulenzen am Dienstag und Mittwoch nicht zu ernst!
- Gesundheit: Urlaub wäre ideal, Sie sollten sich aber zumindest bis Mittwoch so viel Ruhe wie möglich verordnen.
- Beruf: Seien Sie vorerst noch auf Behinderungen gefasst und gedulden Sie sich mit Ihren Plänen!
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Bis Donnerstag stehen Sie noch unter der mühsamen Venus-Opposition. Ab Freitag werden die Karten neu gemischt. Gut, wenn Sie auf Kontinuität setzen.
- Gesundheit: Mars spendet Ihnen weiterhin viel Energie. Tun Sie aber auch bewusst viel mehr für Ihr Wohlbefinden!
- Beruf: Es geht nicht so schnell, wie Sie es gerne hätten. Planen Sie mehr Zeit für Ihre Vorhaben ein!
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Seien Sie ein bisschen flexibler, dann kann es bis Montag durchaus romantisch werden. Es wäre jetzt sehr wichtig, Beziehungen nachhaltig zu festigen.
- Gesundheit: Mars stresst, aber zumindest stärkt Sie Merkur mental. Je gelassener Sie sind, desto besser läuft es.
- Beruf: Denken Sie über Ihre Pläne noch länger nach und sichern Sie sich vor allem finanziell ab!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90
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