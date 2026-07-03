Astro
oe24

Astro-Woche

4.7. – 10.7.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

GR
von
© Getty Images
Ihr MADONNA-Horoskop (4.7. – 10.7.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
OE24 auf Google bevorzugen

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Montag bis Mittwoch sind perfekte Tage, um Ihr Liebes- und Beziehungsglück nachhaltig zu festigen. Gebundene sollten auf der sicheren Seite bleiben.
  • Gesundheit: Eine sehr gute Woche auch, um Ihre Attraktivität zu unterstreichen. Stylen Sie sich wieder mal neu!
  • Beruf: Der rückläufige Merkur empfiehlt sehr überlegtes Vorgehen. Keine impulsiven Entscheidungen!

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Bleiben Sie noch bis Donnerstag cool und geduldig! Spätestens am Freitag wendet sich das Blatt. Dann ist Ihnen Venus wieder ganz besonders gewogen.
  • Gesundheit: Sie kommen im Laufe dieser Woche immer besser in Form und wirken ab Donnerstag auch sehr attraktiv.
  • Beruf: Auch finanziell geht es zusehends aufwärts. Ab Freitag ist alles wieder im grünen Bereich.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Möglichst zurückhaltend und verständnisvoll bis Montag. Wenn es da zu Spannungen kommt, könnten sich Beziehungsprobleme bis Freitag ernsthaft zuspitzen.
  • Gesundheit: Versuchen Sie, den Stress zu reduzieren und geben Sie weniger Gas. Besser läuft es erst ab Dienstag.
  • Beruf: Nehmen Sie sich Zeit, alles genau zu kontrollieren und sichern Sie sich finanziell gut ab!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Bis Montag sind Sie mit Ihrer Fürsorglichkeit bestimmt sehr willkommen. Am Dienstag und Mittwoch wäre es aber besser, mehr Respektabstand zu halten.
  • Gesundheit: Sie starten gut und motiviert in die neue Woche. Ab Dienstag sollten Sie aber Ihre Nerven schonen.
  • Beruf: Die Empfehlung: Den einen oder anderen Schritt zurück zu tun und Ihre Pläne zu überdenken.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Nutzen Sie die Tage bis Mittwoch, um Ihr Liebesleben möglichst nachhaltig zu festigen. Ab Donnerstag kommt es auf die Alltagstauglichkeit der Liebe an.
  • Gesundheit: Auch Ihrer Attraktivität und Fitness sollten Sie bis Mitte der Woche viel mehr Augenmerk schenken.
  • Beruf: Machen Sie jetzt nicht zu viel Druck! Es ist bestimmt sinnvoller, geduldiger zu verhandeln.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Endlich steuern Sie auf ein neues Liebeshoch zu, das schon am Donnerstag einsetzt. Nur nicht wieder zu eigensinnig, sondern flexibel und pragmatisch!
  • Gesundheit: Mars könnte für enormen Stress sorgen, speziell bis Montag. Halten Sie inne und schalten Sie zurück!
  • Beruf: Es ist wichtig, alles ganz genau zu analysieren und an großen Entscheidungen noch zu feilen.

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Mars weckt Ihre Lust an Eroberungen. Lehnen Sie sich bloß nicht zu weit aus dem Fenster, denn ab Donnerstag gibt die Stimme der Vernunft den Ton an.
  • Gesundheit: Gönnen Sie Ihren Nerven so viel Erholung wie möglich! Und ab Dienstag unbedingt etwas kürzertreten!
  • Beruf: Lassen Sie sich mit Entscheidungen lieber Zeit und wägen Sie alle Optionen ganz genau ab!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Das spannungsgeladene Venus-Quadrat zu Ihrer Sonne ist am Freitag überstanden. Dann gewinnt die Vernunft die Oberhand und es kehrt wieder Ruhe ein.
  • Gesundheit: Gute Stimmung und mentales Hoch bis Montag. Seien Sie aber ab Donnerstag lieber etwas vorsichtiger!
  • Beruf: Ihre analytischen Fähigkeiten und Ihre Gründlichkeit sind wichtig, um Fehler zu vermeiden.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Zurückhaltung am Wochenende lohnt sich, damit Sie Ihr Liebeshoch am Dienstag und Mittwoch noch genießen können. Lenken Sie danach aber vernünftig ein!
  • Gesundheit: Sie merken schon bis Montag, dass es wieder anstrengender wird. Maß halten und kein Risiko eingehen!
  • Beruf: Dienstag und Mittwoch sind Ihre Erfolgstage. Drängen Sie trotzdem nicht auf Entscheidungen!

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Freuen Sie sich auf das Liebeshoch, das ab Donnerstag auf Sie zukommt und nehmen Sie die kleinen Turbulenzen am Dienstag und Mittwoch nicht zu ernst!
  • Gesundheit: Urlaub wäre ideal, Sie sollten sich aber zumindest bis Mittwoch so viel Ruhe wie möglich verordnen.
  • Beruf: Seien Sie vorerst noch auf Behinderungen gefasst und gedulden Sie sich mit Ihren Plänen!

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Bis Donnerstag stehen Sie noch unter der mühsamen Venus-Opposition. Ab Freitag werden die Karten neu gemischt. Gut, wenn Sie auf Kontinuität setzen.
  • Gesundheit: Mars spendet Ihnen weiterhin viel Energie. Tun Sie aber auch bewusst viel mehr für Ihr Wohlbefinden!
  • Beruf: Es geht nicht so schnell, wie Sie es gerne hätten. Planen Sie mehr Zeit für Ihre Vorhaben ein!

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Seien Sie ein bisschen flexibler, dann kann es bis Montag durchaus romantisch werden. Es wäre jetzt sehr wichtig, Beziehungen nachhaltig zu festigen.
  • Gesundheit: Mars stresst, aber zumindest stärkt Sie Merkur mental. Je gelassener Sie sind, desto besser läuft es.
  • Beruf: Denken Sie über Ihre Pläne noch länger nach und sichern Sie sich vor allem finanziell ab!

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.06.2026

Vollmond am 30. Juni 2026: Diese Sternzeichen erleben einen Wendepunkt in der Liebe

4.7. – 10.7.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

27.6. – 3.7.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 03.07.2026

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 02.07.2026

Das sollten Sie in der Woche vom 29. Juni bis 5. Juli laut Mondkalender tun

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 01.07.2026

So stehen Ihre Sterne am 29.06.2026

Juli 2026: Ihr Monatshoroskop von Star-Astrologin Gerda Rogers